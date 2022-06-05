退稅支票拉攏選民 霍楚遭對手質疑

霍楚日前宣布將為房產納稅人開具退稅支票，遭對手質疑。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布將為房產納稅人開具退稅支票 ，因距離28日民主黨初選太近，且比往年約在10月的退稅時間還早，遭到對手抨擊，在利用職權謀取個人政治利益。

霍楚發言人海思(Hazel Crampton-Hays)表示，州長目前正與立法機構合作，確保在州預算中為紐約人提供稅務減免，「鑒於成本上升和全國通貨膨脹，稅務和財務部門持續努力，使掙扎的紐約屋主盡快獲得福利，不要耽誤稅務減免。」

許多屋主在近日都收到退稅支票，上面寫著：「州長霍楚和紐約州立法機構為您提供這張屋主退稅支票，您可以用它來協助支付您的房產稅。」

前任州長葛謨(Andrew Cuomo)因2014年選前，將自己的名字印在支票上而備受詬病；前總統川普在2020年大選競選時，也因為將名字印在紓困金支票上而遭到指責。

反對派表示，霍楚在去年接替醜聞纏身的葛謨後，曾承諾讓州府更有道德，但在政府支票信函上卻印上自己的名字，違背了當初對選民的承諾。

霍楚的民主黨州長初選對手之一、國會眾議員蘇奧齊(Thomas Suozzi)在推特上發文寫道：「霍楚擔心在黨內初選落敗，試圖利用退稅賄絡選民，但這並沒有解決紐約州在全美稅收最高的事實。」

此外，蘇奧齊和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)也對霍楚撥款8億5000萬，將納稅金用在美足聯盟(NFL)水牛城比爾隊(Buffalo Bills)的新體育場決策是否妥當，提出質疑；質疑者認為，霍楚丈夫任職公司，將可利用裙帶關係在該項目獲利。

目前，對於提早寄出退稅支票疑在購買選票一事，霍楚尚未回應是否知情自己的名字出現在今年支票上。