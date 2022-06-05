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州級選舉共和黨有信心 籲選民著重政綱

記者顏潔恩╱紐約報導
共和黨人有信心國會眾議員李修頓將在此次選舉中勝出。圖為李修頓首次造訪8大道華社。(記者顏潔恩╱攝影)
共和黨人有信心國會眾議員李修頓將在此次選舉中勝出。圖為李修頓首次造訪8大道華社。(記者顏潔恩╱攝影)

民主黨左派政策的推行，流失不少紐約華人的支持，州眾議會少數黨辦公室社區聯絡員狄鍾琪認為，共和黨勢力崛起，翻紅在望；其中最有信心的是拿下紐約州長一職，並呼籲華人選民投票時，應了解候選人政綱，不要只因為政黨或族裔就給予支持。

狄鍾琪表示，最終出爐的選區重畫地圖中，在幾個關鍵選區對共和黨有利；他以競爭激烈的國會議員第十選區為例，民主黨有超過十個人宣布參選，包括州眾議員牛毓琳、亞裔民主黨俱樂部主席李江華、退役陸軍牧師熊焱三名華人分化票數，可能讓前市長白思豪(Bill de blasio)勝出，但在普選時得不到多數人的支持，共和黨候選人有機會脫穎而出。

他進一步表示，最有信心拿下的是州長一職；他質疑現任州長霍楚(Kathy Hochul)能得到上州選票，共和黨候選人、長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)只要爭取到紐約市30%的選票，就能穩當下屆州長；他擁有軍人背景、重視家庭觀念，政見符合選民需求，相信若當選，可帶領紐約州往對的方向前進。

而布碌崙(布魯克林)南區華人最為關注的州參議員第17選區，民主黨目前有華人曲怡文參選，據稱還有另外兩名民主黨人，包括一名華人；共和黨方面，退休警探、社區人士拉貝拉(Vito LaBella)代表出征。

狄鍾琪認為，許多華人民選官員口頭稱支持華人，但在政策上違背了華人的權益，有了這些前車之鑑，華人選民投票時一定要更警惕；「不要只是因為華人而投給華人，這並不是一個好的理由。」像拉貝拉這樣在社區輾轉多年、為保衛特殊高中入學考試(SHSAT)而戰鬥的人，比民主黨更能提出真正對社區發展良好的政策。

華人 民主黨 共和黨

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