華埠私人ATM亂收手續費 政府難監管

華埠大批遊客回流，但社區多處的ATM亂收手續費，監管漏洞恐難控制。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠 商家收現金的經營模式行之有年，街邊的私營自動提款機成為遊客領錢取鈔的就近選擇；華埠有多個自動提款機向民眾收取高昂手續費遭詬病，但對該現象，政府目前無法可管。

華埠一些小有名氣的老店舖偏愛收取現金，遊客在不熟悉社區環境的情況下只能就近提款，但因為不知道其實為私營，便忽略了高昂的手續費。

勿街46號外的提款機就收取「17%」的提現費用，但到真正提款後才能發現，這並不是「真正的17%」，如果金額低於100元，無論提取多少，都會固定在17元；雖然在提款者完成交易之前，屏幕上清楚地說明了「17%的提現費用」，但仍會因為這一「不誠實的信息」被收取了不成比率的手續費。

據了解，華埠地區自動提款機的平均提款費用約為3元左右；然而，私人自動取款機的費用則各不相同，由運營商自行設定，且在安裝前也需要得到商家的許可；有外族裔遊客因不夠現金購買小食，在門外取款20元現金後發現被收取了17元手續費。

另外更有民眾在勿街45號的自動提款機提款200元現金，機器卻只吐出80元鈔票。

華埠商改區 (Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，華埠至少有30家銀行，每個主要街道的角落都有一個，「我強烈建議遊客到正規銀行提款，避免高昂的費用。」

早在2011年，市議會就通過了一項立法，禁止小商業在人行道上安裝自動提款機；但解決這一禁令的方法也非常簡單，就是有如華埠街頭常見的方式，將私人提款機固定在牆上，而不是立於地面。

據了解，州財政服務部(The state Department of Financial Services)並不監管獨立提款機和提款機網絡，也無權監管服務費的收取額度；市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)則表示，「沒有對自動提款機的具體規定。但是如果存在欺詐行為，我們會執行『消費者保護法』。」