華埠私人ATM亂收手續費 政府難監管

華埠大批遊客回流,但社區多處的ATM亂收手續費,監管漏洞恐難控制。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠 商家收現金的經營模式行之有年,街邊的私營自動提款機成為遊客領錢取鈔的就近選擇;華埠有多個自動提款機向民眾收取高昂手續費遭詬病,但對該現象,政府目前無法可管。

華埠一些小有名氣的老店舖偏愛收取現金,遊客在不熟悉社區環境的情況下只能就近提款,但因為不知道其實為私營,便忽略了高昂的手續費。

勿街46號外的提款機就收取「17%」的提現費用,但到真正提款後才能發現,這並不是「真正的17%」,如果金額低於100元,無論提取多少,都會固定在17元;雖然在提款者完成交易之前,屏幕上清楚地說明了「17%的提現費用」,但仍會因為這一「不誠實的信息」被收取了不成比率的手續費。

據了解,華埠地區自動提款機的平均提款費用約為3元左右;然而,私人自動取款機的費用則各不相同,由運營商自行設定,且在安裝前也需要得到商家的許可;有外族裔遊客因不夠現金購買小食,在門外取款20元現金後發現被收取了17元手續費。

另外更有民眾在勿街45號的自動提款機提款200元現金,機器卻只吐出80元鈔票。

華埠商改區 (Chinatown BID)執行總監陳作舟表示,華埠至少有30家銀行,每個主要街道的角落都有一個,「我強烈建議遊客到正規銀行提款,避免高昂的費用。」

早在2011年,市議會就通過了一項立法,禁止小商業在人行道上安裝自動提款機;但解決這一禁令的方法也非常簡單,就是有如華埠街頭常見的方式,將私人提款機固定在牆上,而不是立於地面。

據了解,州財政服務部(The state Department of Financial Services)並不監管獨立提款機和提款機網絡,也無權監管服務費的收取額度;市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)則表示,「沒有對自動提款機的具體規定。但是如果存在欺詐行為,我們會執行『消費者保護法』。」