曼哈頓民事法官參選人卡曼 訪中華總商會

卡曼表示，若當選將傾聽社區聲音，同時平衡利益衝突。(記者張晨╱攝影)

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曼哈頓 民事法官參選人卡曼(Carmen A. Pacheco)日前拜訪紐約中華總商會，作為西語裔移民子女後代，她表示，能公平代表區域小部分人的利益是民事法庭法官的責任，在傾聽社區聲音的同時平衡利益衝突，並為缺乏資源者提供便捷、高效的服務及使命。

卡曼表示，自己從小在政府樓中長大，見過形形色色的人，但父母一直將教育 做為撫養她的首要任務，「他們相信這是脫離貧窮和壓迫的鑰匙」，自己才有幸在女子教會學校中得到了良好的啟蒙教育。

從聖約翰大學法學院(St. John's University School of Law)畢業後，卡曼一直未離開過資源匱乏的社區，即使沒有報酬，也願意為當事人提供幫助；「因為好一段時間，我也曾是他們之中的一員，但我又是幸運的那一個，所以我要將這份禮物饋贈回去。」

參選民事法官前，卡曼已經擁有了30年的法律從業經驗，也是紐約首家西語裔女性律所的創始成員；「做為法官，你想理解所有人，同時又要明白公平、公正的重要性。法庭屬於民眾，不屬於法官。」

卡曼參選的民事法庭第二選區(Municipal Court District 2)，位於曼哈頓14街以南，囊括了包括華埠 、下東城等華人聚集的社區；卡曼表示，區域民事法官，是民眾利益的代表、人民的聲音，如果無人發聲，有權有勢者就會成為下一個既得利益者。

卡曼的競選網站顯示，她一直致力於鄰里社區，在受疫情影響的地區和受失業率上升影響的地區服務，30多年來指導和鼓勵年輕一輩學習法律，並強調高等教育的重要性。