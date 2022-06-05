支票被盜 30天內盡快向銀行申訴

孫啟誠(中)表示，若民眾支票遭竊，應在30天內盡快向銀行申訴。(本報檔案照)

紐約市 華裔社區近期出現銀行帳戶頻遭竊，部分民眾反映，自己的支票 遭竊並塗改後，被盜領現金；對此，國寶銀行董事長孫啟誠表示，若民眾支票遭竊，應在30天內盡快向銀行申訴，若竊賊利用第三方銀行兌換支票，第三方銀行應歸還用戶損失。

家住在皇后區 的張女士表示，上周發現自己的帳戶被盜領逾1000元，諮詢銀行後，被告知有人兌換她的支票，她立即報警並向銀行投訴；張女士說，經調查，有人用藥水修改她上月寄出的支票，原本支票上的100多元金額，以及收款人的姓名都被塗改。

張女士稱，她已關閉原先帳戶，兩日前收到一封銀行的調查信，填寫寄送回後，尚未收到案件進展的報告；她表示，自己發現丟錢後，立即向銀行報案，希望銀行早日歸還損失，「對我來說都是血汗錢。」

對於民眾的帳戶失竊問題，孫啟誠表示，銀行需核對用戶的簽名與支票的真偽，他以國寶銀行為例，若支票的兌換金額超過一定數額，銀行雇員需詳細核查對方的信息；他說，若顧客支票在第三方銀行被他人盜竊後兌換，因第三方銀行涉未核實相關信息，有責任向受害者所在的銀行歸還損失款項。

孫啟誠說，民眾應按時檢查自己的帳戶，若有發現異常，應在30天內及時告知銀行；若超過60天才通知銀行，被銀行拒絕償還盜竊的金額，可向紐約市消費者事務局(Department of Consumer Affairs)或州檢察長辦公室投訴，爭取自身的權益。

對於因信件盜竊造成的「竄改支票」(Check Washing)，紐約市警提醒民眾每日查看信箱，在郵遞員送信後，盡早取走信函，若待寄的信件包含現金、支票等，建議將信件親自送到郵局，還可使用字跡較難塗改的uni-ball 207型號墨水筆書寫支票。