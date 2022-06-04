我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

5月增加39萬就業 通膨壓力…零售業降溫 裁員6.1萬人

弘揚傳統節日 布碌崙松柏之家辦包粽大賽

記者顏潔恩／紐約報導
松柏之家社區服務中心日前在舉辦端午節慶祝活動，以包粽子大賽作為活動亮點。(記者顏潔恩／攝影)
松柏之家社區服務中心日前在舉辦端午節慶祝活動，以包粽子大賽作為活動亮點。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心，日前在班森賀舉行「初夏六月天、濃濃粽葉情」端午節慶祝活動，其中以包粽子大賽作為活動亮點，長者踴躍參與，並將成果帶回家，在美國弘揚重要的中華傳統節日。

主辦方今年推出包粽子大賽，激發長者的勝負欲，當日共有20名耆老參與，由主辦方提供粽葉、食物材料、醬料，參賽者需在20分鐘內包最多的粽子，包得又多、外型包得結實又好看的人將取勝。

一輪激烈的比賽中，許多觀眾也深陷其中，不斷為參賽者加油打氣，最終分別由長者周芝女、張月愛、和黃蓮娣，以包出21、17、16粒粽子勝出。

社區服務中心執行總監陳偉儀表示，端午節不只是傳統的中華節日，粽子所代表的寓意，更是一個凝聚著中華民族智慧與情感的美味食物；大眾因新冠疫情都受到了各類的打擊，很慶幸在此次佳節到來之際，邀請他們來中心齊聚一堂，他們臉上的笑容都非常真摯，為他們感到開心。

她也提醒，位於New Utrecht大道7907號的班森賀服務中心，除提供社區服務外，也為長者活動提供去處，消磨時間；詳情可撥(718) 376-4036了解更多。

端午節 布碌崙 疫情

上一則

非裔「搶鞋賊」只偷單腳 專挑年輕女性

下一則

美國江浙工商總會 新職員就職

延伸閱讀

全美年度拼字比賽冠軍揭曉 14歲德州少女抱回獎金5萬元

全美年度拼字比賽冠軍揭曉 14歲德州少女抱回獎金5萬元
端午吃粽子又怕胖 營養師教客家茶油十榖粽減輕負擔

端午吃粽子又怕胖 營養師教客家茶油十榖粽減輕負擔
電鍋這樣蒸粽子表面不會太濕 放海鮮肉類還能集中精華

電鍋這樣蒸粽子表面不會太濕 放海鮮肉類還能集中精華
健康吃粽 營養師建議「把握3點」少負擔

健康吃粽 營養師建議「把握3點」少負擔
州參議員參選人拉貝拉訪布碌崙華社

州參議員參選人拉貝拉訪布碌崙華社

熱門新聞

槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味

澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...