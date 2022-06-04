弘揚傳統節日 布碌崙松柏之家辦包粽大賽

松柏之家社區服務中心日前在舉辦端午節慶祝活動，以包粽子大賽作為活動亮點。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)松柏之家社區服務中心，日前在班森賀舉行「初夏六月天、濃濃粽葉情」端午節 慶祝活動，其中以包粽子大賽作為活動亮點，長者踴躍參與，並將成果帶回家，在美國弘揚重要的中華傳統節日。

主辦方今年推出包粽子大賽，激發長者的勝負欲，當日共有20名耆老參與，由主辦方提供粽葉、食物材料、醬料，參賽者需在20分鐘內包最多的粽子，包得又多、外型包得結實又好看的人將取勝。

一輪激烈的比賽中，許多觀眾也深陷其中，不斷為參賽者加油打氣，最終分別由長者周芝女、張月愛、和黃蓮娣，以包出21、17、16粒粽子勝出。

社區服務中心執行總監陳偉儀表示，端午節不只是傳統的中華節日，粽子所代表的寓意，更是一個凝聚著中華民族智慧與情感的美味食物；大眾因新冠疫情 都受到了各類的打擊，很慶幸在此次佳節到來之際，邀請他們來中心齊聚一堂，他們臉上的笑容都非常真摯，為他們感到開心。

她也提醒，位於New Utrecht大道7907號的班森賀服務中心，除提供社區服務外，也為長者活動提供去處，消磨時間；詳情可撥(718) 376-4036了解更多。