教包粽、製香包…布碌崙華聯會粽香四溢

布碌崙華聯會舉辦包粽子迎端午活動，眾人開心地包粽子。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會日前在會所舉辦「粽香四溢、端午情濃」活動，包括趣味包粽和縫製香包等，共有60多名華裔 民眾參加，傳承包粽子、過端午的習俗。

華聯會會長黃涵華介紹，趣味包粽主要是教學活動，她們邀請了多位包粽子的好手，準備了粽葉、大米和各種配料，在現場手把手教包粽子；她說，希望通過此次活動，使更多華裔家庭能傳承端午節 的傳統習俗。

陳太太包粽子又快又好，她說她包的是廣東風味的粽子，粽子裡有綠豆、蛋黃、蝦仁、臘腸等配料。家裡的粽子都是她包的，她的兒女，甚至孫輩都喜歡吃。她參加這次活動，希望更多人能學會包粽子。

手工縫製香包是當天的另一活動，幾位巧手先將各色布料縫成小袋，裝入香料，再縫製成立體四角的別緻香包，分發給眾人。

布碌崙華聯會舉辦包粽子迎端午活動 。(記者胡聲橋／攝影)

賽龍舟、掛香包、吃粽子是端午節的傳統內容，用以表達對除疫辟邪和健康平安的嚮往。主辦方還安排了抽獎活動，共準備了30份獎品。

當天包括州參議員 郭納德(Andrew Gounardes)、市議員李凱健(Ari Kagan)和市議員韋娜芙(Inna Vernikov)等多位民選官員的華裔助理，以及第17選區州參議員參選人曲怡文到場助興，為眾人送上節日祝福。