搶生意大餅 西餅店賣特色粽銷量猛

粽子和西餅店的各式西點在一起陳列。(記者胡聲橋／攝影)

端午節 吃粽子這個中國民俗在移民眾多的紐約市保存良好，不少家庭會按照自己喜歡的口味包粽子，華人社團也在節日前後舉辦包粽子活動；對於工作繁忙卻又想在端午節品嘗粽子的紐約客來說，除了在華人超市 買粽子，還有更多客人在西餅店買粽子。

端午節期間，公爵西餅店貼出了粽子海報。(記者胡聲橋／攝影)

端午節在布碌崙 (布魯克林)班森賀有三家分店的公爵西餅屋，就貼出了海報「公爵有粽」和「公爵至尊 鮑魚瑤柱粽」；店裡販售的粽子包括綠豆粽、花生粽、豆沙堿水粽、珍珠雞粽、鮑魚粽和瑤柱粽等六、七種；各種各樣的粽子和各式西點放在一起，琳瑯滿目。

店員介紹，西餅店平時就販售粽子，但種類沒有那麼多，為了滿足端午節顧客的需求，店裡特意請了一位包粽子的阿姨來幫助，製作各種特色粽子；端午節前一周，店裡粽子的銷量猛增，非常受到歡迎。

西餅店販售粽子並非公爵西餅屋獨創，在海灣公園大道華人商鋪林立的地區，好幾家西餅店都出售粽子，有眾多華裔居民的8大道情況也是如此。

華人開辦的西餅店正悄悄把粽子和包子、饅頭一起，納入其主流產品，在端午節前後，有的商家就抓住時機，大搞營銷，既豐富了市場，也滿足了顧客的胃。

在班森賀規模很大的一家華人超市，只出售一個牌子的粽子，但包括廣東肉粽、台灣肉粽、椰香粽和豆沙粽四個口味。負責粽子銷售的店員說，該店常年就售賣一個品牌的粽子，端午節前後銷售量也比平時多不了多少，所以他們沒有上新貨的打算。

該名店員表示，超市粽子生意不算太好，主要是兩個原因，第一是許多家庭紛紛在端午節自己包粽子；第二是由於西餅店賣粽子，把生意搶走了。