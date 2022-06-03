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警匪鬧市追逐致法拉盛華男喪生？妻要真相

記者鄭怡嫣／紐約報導
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛的41歲居民潘君烴，5月17日在新州帕特森(Paterson)步行送餐時遭一輛休旅車撞亡，遺下一妻一女；他的妻子魏海燕及委託律師艾樂齊(John Elefterakis)2日在案發現場的記者會表示，案件疑似警車追逐一輛贓車而起，正展開獨立調查，呼籲當地市府及檢方配合徹查真相。

根據新州警方公文，5月17日下午約3時15分，一輛本田CRV休旅車失去控制後，在帕特森當地緬街(Main St.)與市場街(Market St.)交口處將當時正在走路送餐的潘君烴撞亡，還撞傷數名行人，報住在佛州奧蘭多、31歲的駕駛拉斯賓(Harold Rasbin)當場被捕；然而目擊者拍攝的視頻顯示，肇事贓車後跟有一輛灰色警車，車頭嚴重損壞，由於車況不佳的警車無法出勤，案件疑與案發前警車與贓車的追逐與碰撞有關。

(影音：目擊者提供)

潘君烴的妻子魏海燕、代表律師艾樂齊、社區人士陳海靈、魏海燕的親友等，2日在案發現場，手舉「我們需要真相」、「5月17日發生了什麼」等標語，要求當地市府及檢方配合徹查真相，提供更多有關案情的細節，他們也呼籲當地檢方調查；事發地附近多名華人及外族裔商家，也暫時停業加入示威。

潘君烴的妻子魏海燕、代表律師艾樂齊、社區人士陳海靈、魏海燕的親友等，於現場示威。...
潘君烴的妻子魏海燕、代表律師艾樂齊、社區人士陳海靈、魏海燕的親友等，於現場示威。(記者鄭怡嫣╱攝影)

「當你在街上急速追車，路人被撞亡，這樣的追車執法行為，還值得嗎？」代表律師艾樂齊表示，儘管法律上，警察追車的正當性一直被放寬，但當激烈的追捕危害公眾時，應及時停止，目前正展開獨立調查，確定責任方後，可能會提起民事訴訟。

潘君烴的妻子魏海燕泣訴，未聽聞該路口曾發生重大交通事故，想瞭解事發經過，而非聽片面之詞，希望丈夫「死得明白」，討還一個公道，也希望各部門引以為戒，避免類似的悲劇重演。

夫妻兩人在案發地附近經營一家名叫新利中餐館，魏海燕表示，2021年11月，續簽了餐館租約五年，目前心情很沈重，人也束手無策，但生活還要繼續，餐館雖暫時停業，但計畫繼續經營，數年來，兩人都不捨得休息，一周七天在餐館忙活，深夜才回到法拉盛的住處，希望在美國為愛女安一個家。

至截稿，在案發兩周後，帕特森警方及正調查此案的帕賽克郡(Passaic County)檢方暫未對此案回應；潘君烴的告別式，訂於6日上午9時30分在法拉盛全福殯儀館舉行，社區人士也為潘君烴的家屬設立募捐帳戶，可通過https://gofund.me/a8744a8a捐款，將用於喪葬費、生活開銷以及12歲女兒的教育費。

魏海燕在丈夫撞亡地獻花。(記者鄭怡嫣╱攝影)
魏海燕在丈夫撞亡地獻花。(記者鄭怡嫣╱攝影)
魏海燕計畫繼續經營中餐館。(記者鄭怡嫣╱攝影)
魏海燕計畫繼續經營中餐館。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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