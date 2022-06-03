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日落公園地鐵槍擊案 受害女控槍商過度營銷

記者顏潔恩／紐約報導
日落公園槍擊案發生至今已超過一個多月。(記者顏潔恩╱攝影)
日落公園槍擊案發生至今已超過一個多月。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵槍擊案發生至今已超過一個月，一名婦女當時臀部中彈，造成骶骨斷裂，很長時間恐怕都無法復原；她日前在布魯克林聯邦法院控訴槍械生產商Glock，指其違反紐約州法律，過度營銷武器，造成手槍落入歹徒手中導致公害。

4月12日槍擊案，49歲的絲圖爾如常從班森賀家中出發，搭N車到曼哈頓工作；車上一名穿得像MTA員工的非裔男子提醒她，一個座位上有液體，不要坐在那裡，絲圖爾於是走到四、五個座位之外，不久便聽見有人大叫「快跑！」

她後來發現提醒她的人正是槍手詹姆斯(Frank James)，逃命過程中一顆子彈打中她的左臀，倒地後一名女子伸手將她拉到座位底下找掩護；絲圖爾雖保住性命，但子彈打傷她的骶骨和直腸，擔心失血過多，子彈還未取出。

在接受第二次手術前她都必須戴著結腸造口術袋(colostomy bag)，由於引發神經損傷，也造成她不能長時間行走、站立或坐著；精神也受影響，不敢再搭乘地鐵，甚至不想繼續待在紐約。

據悉，詹姆斯使用的Glock九毫米手槍於2011年在俄亥俄州一家當鋪買來；絲圖爾對此控告Glock，通過鼓勵執法人員「以舊換新」，接著把舊手槍推出市場賣給大眾。

根據訴訟書，「Glock明知手槍若在市場上過度飽和，必定會進入二級市場，落入非法購買者的手中」，並且Glock此前在營銷策略上還不斷強調，其出產的手槍容易隱藏、彈容量大，自然會吸引有犯罪意圖的人。

「此訟案給槍械製造商一個警告：你必須對受害者承擔責任」，絲圖爾代表律師Sanford Rubenstein表示，政府與槍械生產商都應有道德責任，加強控槍；Glock尚未回應訴訟。

槍手詹姆斯。(美聯社)
槍手詹姆斯。(美聯社)

地鐵 布魯克林 槍擊

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