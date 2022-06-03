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紐約客談╱嚴志文槍殺案，本可以避免

紐約客談

在案發33天後，涉嫌在皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的赫希(Glenn Hirsch)終於落網，並控包括謀殺、非法持武等十項罪名，除感嘆死者終可安息以外，事件也為其家人、好友、社區，留下難以抹滅的傷痕。

「本來可以避免」，這是許多嚴志文親友與社區民眾的慨嘆，兇嫌有數次被捕及非法持槍的紀錄，且在數月內，連番騷擾嚴志文工作的中餐館，從劃車胎到拿槍指人，從恫嚇「我要殺了你全家」到種族歧視性的言論，惜均未引起警方的重視，也未能申請下一紙保護令。

在案發的翌日，兇嫌已經被鎖定為案情相關人(person of interest)，現場有目擊者表示疑有與嫌犯相似的車經過，中餐館老闆再次說明嫌疑人以往的危害行為，警方也已掌握其車牌，然而要到33天之後，這位就住在皇后區、且離案發地不算遠的嫌犯，才在自己的公寓內被捕，並在距離一哩的妻子家中，再搜出八把槍。

試問如果在這33天之中，嫌犯又用其中的一把槍肇事乃至殺人，又該怪責於誰？這33天嚴志文親友、同事的煎熬、恐懼與對於自身安全的關切與擔憂，又有誰可以平復？

兇嫌落網、認罪判刑，並不能算對於嚴志文與其親友的徹底交代，因為悲劇還會繼續上演，在疫情後，槍枝暴力的問題愈演愈烈，通過非法渠道獲得的手槍、幽靈槍也不斷被繳獲，警檢應更重視槍枝非法擴散的問題，警方也應在平日，更及時地處理民眾的報案與投訴，而不是從輕、從寬處理。

紐約客談，每周二至周六見報。

中餐館 皇后區 種族歧視

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