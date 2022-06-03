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皇后學院畢典 逾五千學生參加

記者牟蘭／紐約報導
亞當斯(發言者)致詞，提醒學生，「不要認命、不要放棄、專心致志、勇往直前」。(記者牟蘭／攝影)
亞當斯(發言者)致詞，提醒學生，「不要認命、不要放棄、專心致志、勇往直前」。(記者牟蘭／攝影)

因疫情暫停兩年，華生眾多的紐約市大皇后學院(Queens College)2日舉辦第98屆畢業典禮，校長吳華揚(Frank Wu)為逾5000名畢業生頒發證書，市長亞當斯(Eric Adams)與國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)寄語學生，鼓勵他們接受挑戰、永不言棄。

影音來源：記者牟蘭

逾5000名學生2日穿上畢業服，與老師、家人以及親友在皇后學院慶祝人生的里程碑；吳華揚表示，畢業典禮是每個學生的新篇章，未來的生活將充滿驚奇與挑戰，期盼他們日後履行「學習是為服務大眾」的校訓，在各自的領域迎接新挑戰。

54歲的鍾美寶(Choong Mei Poh)作為優秀學生，代表圖書資訊學(Library and Information Studies)的碩士班領取畢業證書；她曾在時尚公司當主任，三年前為求學，辭去工作重返校園。

皇后學院2日舉辦第98屆畢業典禮。(記者牟蘭／攝影)
皇后學院2日舉辦第98屆畢業典禮。(記者牟蘭／攝影)

鍾美寶說，她有四個孩子，最大正攻讀博士，另有兩個孩子也在讀大學，家人都支持她完成研究生的學業，「年齡不是問題，永遠勇敢的跟隨自己的內心，完成夢想」。

來美五年的趙柯欣獲得本科學位，她說，五年前依親來美讀書，父母從事美甲行業，疫情爆發後，家中經濟出現困難，但從未讓她放棄學業，支持她成為家中首位大學生；她的專業是中文與教育，期盼日後能教授更多美國人中國文化。

鍾美寶(左一)鼓勵更多女性勇敢跟隨自己的內心，完成夢想。(記者牟蘭／攝影)
鍾美寶(左一)鼓勵更多女性勇敢跟隨自己的內心，完成夢想。(記者牟蘭／攝影)

亞當斯致詞指，自己在皇后區長大，成長路上艱辛，曾在15歲被捕，還患有閱讀障礙，但如今成為紐約市的市長，「不要認命、不要放棄、專心致志、勇往直前」；他在會上譴責紐約上州水牛城與德州的惡性槍擊案件，承諾嚴懲槍擊暴力。

舒默表示，他始終記得自己畢業時，失戀、失去獎學金的場景，但他並未放棄，23歲從哈佛法學院畢業後，頂著母親不支持的壓力，參加州眾議員的選舉，最終獲勝，以此鼓勵畢業生勇敢接受挑戰，為夢想而奮鬥。

皇后學院2日舉辦畢業典禮，逾5000名畢業生出席。(記者牟蘭／攝影)
皇后學院2日舉辦畢業典禮，逾5000名畢業生出席。(記者牟蘭／攝影)

作為參院多數黨領袖，舒默在會上表示，他將在國會繼續遊說，減免學生的貸款，鼓勵更多青年接受高等教育，通過知識改變命運。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，他與亞當斯有共同的成長經歷，通過自身的努力，成為家中的首個大學生，深知教育的重要性；他呼籲政府減免學生貸款，讓更多人可以接受高等教育，「大學應該是免費的」。

教育 亞當斯 貸款

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