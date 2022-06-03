我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

撤銷資優班已駁回 同源會慶抗議成功

記者張心／紐約報導
華人團體近期曾多次抗議試圖取消資優班計畫和公校成績篩選政策的訴訟。(本報檔案照)
華人團體近期曾多次抗議試圖取消資優班計畫和公校成績篩選政策的訴訟。(本報檔案照)

曼哈頓的州高等法院日前宣布駁回一項試圖取消資優班計畫和公校成績篩選政策的訴訟，得到市教育局和市司法局的支持，參與反對該訴訟的紐約市同源會也發文慶賀；原告表示對判決不服，將上訴。

判決書指，法院不制定教育政策，也不能指導課程、考試內容、人員選拔、招生準則，「立法機構才是原告應該咨詢的政府部門，而不是司法機構。」對此，紐約市教育局和市司法局聯合發表聲明，肯定法官的裁決。

紐約市同源會也對此案成為被告的保守派倡議團體「捍衛教育父母聯盟」(Parents Defending Education)表示祝賀，「成為法案將更難改變，為此我們一直聯合反對此訴訟，很高興看到取得階段性的勝利。」

此項由紐約市公立學校學生牽頭的非營利機構IntegrateNYC在2021年3月提起的訴訟，指紐約州和紐約市的招生是「充滿種族主義色彩」的錄取體系，強化了社會等級。

華人團體近期曾多次抗議試圖取消資優班計畫和公校成績篩選政策的訴訟。(本報檔案照)
華人團體近期曾多次抗議試圖取消資優班計畫和公校成績篩選政策的訴訟。(本報檔案照)

自訴訟提出以來，全市的資優班政策已經做出改革，增加數千名額、提高錄取率；但是IntegrateNYC希望政府做出更多的改革，比如直接取消資優班計畫、實行族裔配額。

「我們一定會上訴。」IntegrateNYC律師羅森保姆(Mark Rosenbaum)表示，紐約市的少數族裔和低收入家庭的學生沒有得到公平的教育機會，是公認的事實，「糾正這種錯誤不是一個簡單的教育政策問題，而是憲法造成的公平正義問題。」

試圖取消資優班計畫和公校成績篩選政策的訴訟，已多次受到華人團體的示威抗議。（本報...
試圖取消資優班計畫和公校成績篩選政策的訴訟，已多次受到華人團體的示威抗議。（本報檔案照）
試圖取消資優班計畫和公校成績篩選政策的訴訟，已多次受到華人團體的示威抗議。（本報...
試圖取消資優班計畫和公校成績篩選政策的訴訟，已多次受到華人團體的示威抗議。（本報檔案照）

教育局 紐約市 資優班

上一則

州參議員參選人拉貝拉訪布碌崙華社

下一則

警匪鬧市追逐致法拉盛華男喪生？妻要真相

延伸閱讀

強尼戴普官司還沒結束 安珀計畫上訴：法官解讀錯誤

強尼戴普官司還沒結束 安珀計畫上訴：法官解讀錯誤
參議會通過：校區攝像抓超速延3年 24小時運行

參議會通過：校區攝像抓超速延3年 24小時運行
增住房、推經濟 亞當斯擬放寬地目更改

增住房、推經濟 亞當斯擬放寬地目更改
紐約市再現2例疑似猴痘

紐約市再現2例疑似猴痘

六一兒童節 紐約親子互助會為8大道兒童帶去木偶劇

六一兒童節 紐約親子互助會為8大道兒童帶去木偶劇

熱門新聞

逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10
陳阿曼達的家屬向亞總會會長陳善莊求助。(記者顏潔恩/攝影)

小頸華女中槍亡 家人盼查明真相

2022-05-27 02:30

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」