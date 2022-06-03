撤銷資優班已駁回 同源會慶抗議成功

華人團體近期曾多次抗議試圖取消資優班計畫和公校成績篩選政策的訴訟。(本報檔案照)

曼哈頓的州高等法院日前宣布駁回一項試圖取消資優班 計畫和公校成績篩選政策的訴訟，得到市教育局 和市司法局的支持，參與反對該訴訟的紐約市 同源會也發文慶賀；原告表示對判決不服，將上訴。

判決書指，法院不制定教育政策，也不能指導課程、考試內容、人員選拔、招生準則，「立法機構才是原告應該咨詢的政府部門，而不是司法機構。」對此，紐約市教育局和市司法局聯合發表聲明，肯定法官的裁決。

紐約市同源會也對此案成為被告的保守派倡議團體「捍衛教育父母聯盟」(Parents Defending Education)表示祝賀，「成為法案將更難改變，為此我們一直聯合反對此訴訟，很高興看到取得階段性的勝利。」

此項由紐約市公立學校學生牽頭的非營利機構IntegrateNYC在2021年3月提起的訴訟，指紐約州和紐約市的招生是「充滿種族主義色彩」的錄取體系，強化了社會等級。 華人團體近期曾多次抗議試圖取消資優班計畫和公校成績篩選政策的訴訟。(本報檔案照)

自訴訟提出以來，全市的資優班政策已經做出改革，增加數千名額、提高錄取率；但是IntegrateNYC希望政府做出更多的改革，比如直接取消資優班計畫、實行族裔配額。

「我們一定會上訴。」IntegrateNYC律師羅森保姆(Mark Rosenbaum)表示，紐約市的少數族裔和低收入家庭的學生沒有得到公平的教育機會，是公認的事實，「糾正這種錯誤不是一個簡單的教育政策問題，而是憲法造成的公平正義問題。」