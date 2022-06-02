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布碌崙華社2日多地設點 助選民登記6月初選

記者胡聲橋／紐約報導

布碌崙(布魯克林)華人社團2日將在華人聚居處設點，幫助選民登記6月初選，登記時間從上午11時到下午2時。參加這次活動的華人社團包括松柏之家社區服務中心、華策會、布碌崙華人社區服務中心、布碌崙華人聯合會和紐約親子互助會。

因為選區重畫的原因，今年紐約州的初選分兩次進行，一次是6月28日，一次是8月23日。6月28日的初選包括州長、副州長、主計長、總檢察長、州眾議員和法官的初選；8月23日的初選包括國會眾議員和州參議員的初選。因為6月28日初選的選民登記截止日期為6月3日，為了使各位華裔選民不錯過初選，也為了讓更多華裔參與投票。布碌崙各華人社團將在華社各地設點，歡迎各位前往咨詢、登記。各社團具體設點位置如下：

松柏之家社區服務中心：U大道交東15街處；

布碌崙華人聯合會：U大道交東23街處；

華策會：8大道4101號；

布碌崙華人社區服務中心(兩個點)：海灣公園大道(Bay Parkway)交67街處；O大道124號；

紐約親子互助會(兩個點)：8大道交60街處；58街909號

紐約州今年普選的日期定在11月8日。

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