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增住房、推經濟 亞當斯擬放寬地目更改

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯1日宣布，市府將對土地利用法規作出三項修改，允許業者根據自己的經營需要自行更改土地用途。(市長辦公室提供)
亞當斯1日宣布，市府將對土地利用法規作出三項修改，允許業者根據自己的經營需要自行更改土地用途。(市長辦公室提供)

為加速紐約市經濟恢復，市長亞當斯(Eric Admas)1日宣布，市府擬對土地利用法規作出三項修改，允許業者根據經營需要自行更改土地用途，同時擬為將商用建築改建為住宅提供便利；不過，市府提出的修正案仍須市議會通過。

亞當斯在商業組織「更好紐約協會」(Association for a Better New York)的活動上公布這一名為「同意之城」(City of Yes)的計畫；其中，第一項修正案擬允許企業根據自己的經營需要更改土地用途，並且計畫解除生命科學、服裝製造、零售、夜生活等行業的用地限制。

第二項修正案旨在增加紐約市的住房數量，計畫更方便地將商用建築改造為住宅，並計畫取消對一些住宅樓必須配備停車場的「不必要」要求，並增加可負擔住房的容積率；最後一項修正案則旨在推動清潔能源的使用，讓各類建築更方便地安裝太陽能板、電動車充電樁等設施。

亞當斯表示，三項修正案的目的是一致的，「那就是釋放這座880萬人口城市的創造力，通過放鬆監管、減少官僚體制、重構商業模式、增加住房和推動經濟增長來增加創新；我們已經厭倦人為設置的各種障礙和不必要的監管，這些一直在阻礙商業擴張和創新。」

他舉例說，「如果有一家在住宅樓門店運營的麵包店希望擴大規模，要是能利用店門前的空地就是最好的，但根據現行規定，這家店就必須把店鋪轉移至工業用地才能這樣做；我們將取消這些限制，讓這家麵包店能夠在原有社區繼續擴大運營。」

不過，亞當斯並未提供更多細節，同時也承認要通過這些修正案可能需要很長時間，「一些修正案可能要兩到三年才能通過，但是住房、就業等問題都是很急迫的。」

根據紐約市法律，有關土地利用規定的修改都必須經過市議會批准；目前市議會未對此作出評論。

亞當斯1日宣布，市府將對土地利用法規作出三項修改，允許業者根據自己的經營需要自行...
亞當斯1日宣布，市府將對土地利用法規作出三項修改，允許業者根據自己的經營需要自行更改土地用途。(市長辦公室提供)

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