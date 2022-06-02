紐約客談／反建遊民所 兩大華社成果不同

數百位法拉盛 的民眾與各社團日前在酷暑下上街遊行，反對建立遊民 所，這場持久戰顯示民眾的熱情與呼聲，並未隨時間消弭，也不像放煙花般一次就散。

許多民眾感到挫敗，憤怒，是因為同樣是華社，曼哈頓華埠 與皇后區法拉盛對於反對建立社區遊民所雖同樣不遺餘力、不依不饒，但取得的成果卻截然不同，一方面，市府在取消華埠麥地臣街(Madison St.)47號的遊民所項目後，繼又取消了格蘭街(Grand St)231號遊民所項目，而另一方面，法拉盛的遊民所項目，卻在暫停動工數月後，逕自宣布重啟。

在華埠，市議員馬泰(Chris Marte)表率，指出市遊民服務局目前在曼哈頓華埠規畫的遊民所過多，敦促遊民服務局改變政策，而法拉盛最近一場遊行之中，一位與會者指出，令她感到失望的是，雖然法拉盛市議員黃敏儀派了代表來，但其他民選官員，例如曾經對項目喊「卡」的劉醇逸、州眾議員金兌錫，並未派代表而來或是再發相關聲明，不禁令人疑問：「到底是對遊民所喊卡，還是對民眾喊卡」，而在市府擔任要職的華人，似乎也未充分地傳達民情。

事實上，無論是支持還是反對建立遊民所，雙方都同意在華社需建立更多的可負擔住房，滿足老百姓的需要，也都希望在由納稅人埋單的公共項目上，能有最基本與有誠意的「程序正義」，也希望在公共經費的分配上勿要顧此失彼；此前的社委會及黃敏儀組織的社區會議礙於疫情均為線上，且建案答疑，也多以扼要的書面形式完成，在全面重啟以前，一場線下、有多方利益、社區民眾廣泛參與的公聽會，是必要，也是對民情與程序的尊重。

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