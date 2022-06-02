法拉盛大聯盟：遊民所建地 建平價屋可行且能夠營利

法拉盛大聯盟表示建平價屋完全可行，圖為大聯盟日前在法拉盛舉辦反建遊民所的抗議活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

針對被指為遊民 收容所的法拉盛 39大道過渡性住房建案，經反建遊民所的法拉盛大聯盟，及土地持有者亞洲人平等會(AAFE)1日證實，雙方曾於4月14日私下對談逾一小時，內容圍繞為何亞平會建平價屋 而非遊民所的方案不可行，大聯盟一方1日還表示，已委託專業的諮詢顧問團隊，收集了詳細、完備的數據，將在本周末或下周初召開記者會公開數據，證明建立平價屋「完全可行，而且能夠營利」。

代表法拉盛大聯盟參與4月14日私談、紐約醫師平權會(NYDEO)成員李绮梨表示，私談是由皇后區商會主席兼執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)聯絡亞平會董事會成員李奧(John K. Leo)從而促成，亞平會一方有包括共同行政總監孫慧君(Jennifer Sun)、項目總監陳匯源(Nelson Chan)等六位骨幹成員出席，大聯盟一方則有三位代表律師、 法拉盛大聯盟代理主席羅維宗等九人出席；雙方談到最後，「在桌上吵起來」，而因孫慧君及亞平會的董事會主席表示5月初之前都未有時間，雙方的後續會議也不了了之。

李绮梨說，談話內容主要圍繞為何亞平會建平價屋的方案不可行，亞平會當時的回應是「如果能給出可負擔住房在經濟上可行的數據，我們將重新考慮」，當被問及在合約所簽的40年之內，項目僅供帶有孩子的無家可歸家庭作為過渡性住房而居住，亞平會當時表示「不確定」(not sure)。

「我們還是太斯文、太有誠信了」，李绮梨表示，由於是私下對談，雙方曾就不對外透露達成一致，但亞平會日前向記者披露了此次私談，以佐證自己在宣布重啟前已與社區「全面溝通」；然而迄今為止，亞平會並未舉辦過真正意義上的大型公聽會，一直以來都「藐視社區與群眾」。

李绮梨說，例如1月24日在線上召開的皇后區第七社區委員會例會上，第七社委會主席Gene Kelty便說，就遊民所的建案，亞平會從未與社委會溝通，此事就是一場「大抓瞎」(a total blackout)，例會上公共參與的時間僅半小時，且提問的都是社委會成員而非公眾，每人發言或提問的時間也僅限一兩分鐘。

根據李绮梨及法拉盛大聯盟內部成員的證實，大聯盟已委託專業的諮詢顧問團隊，收集了包括項目具體開發成本等在內的詳細數據，證明亞平會所持有的這塊土地建立平價屋在經濟上「完全可行」，而且營利，他們將在本周末或下周初召開記者會並對外發布數據。