美民安隊晚會 將表彰12名特殊貢獻者

美國民安隊宣布，將於11日舉辦第17屆職員就職及少年團成立16周年典禮暨表彰晚會。(記者顏嘉瑩╱攝影)

美國民安隊1日在曼哈頓華埠 宣布，訂於11日(周六)舉辦第17屆新職員就職及少年團成立16周年典禮暨表彰晚會；這是自2020年來首次舉辦的大型晚會，將表彰12名對社會有特殊貢獻者，還將為明年高中優異生獎學金項目籌款。

美國民安隊創始人、行政總監楊大衛表示，民安隊理念源自於香港民安隊，為保障社區民眾安全、救急扶危，成立至今在全紐約已有1000多名會員。

民安隊會長林道斌說，近期槍枝暴力、仇恨亞裔犯罪增加，民安隊有意在華裔聚集的社區增設更多服務，以協助維護社區治安，積極參與各樣救援工作，可以為新移民和社區民眾提供全方位的幫助。

楊大衛說，疫情 期間仇亞犯罪嚴重，但民安隊的成員並未明顯增加；過去兩年因為疫情，無法舉辦大型活動，今年即便疫情持續，也堅持舉辦，呼籲大家出來發聲、不要當「啞裔」。

民安隊董事會吳寶淳說，民安隊多年來不僅在災難及意外發生時挺身而出，平常也向社區提供應急教育講座，如今民安隊需要擴展服務範圍，希望有志之士參與支持。

當晚將由州眾議員寇頓(William Colton)頒獎特殊貢獻者，包括紐約州橘郡治安官Kenneth Jones、市議員馬泰(Christopher Marte)、紐約中華總商會榮譽董事長于金山、五福殯儀集團董事長陳麥潔明、李綺梨醫師、武術教官容培聲、美蓓畫院創始人李藝蕾，還有多位紐約市警成員等。

楊大衛說，會上還將為2023年民安隊高中優異生獎學金項目籌款，該項目開放全市五大區12年級、學業成績90分以上的低收入 戶子弟參加，不限族裔，民安隊將選出四至八名，每人500元獎學金。

晚會訂於11日晚7時在華埠喜運來大酒家舉行，參加者每人150元，詳情可電(917)681-4489。