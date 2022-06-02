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長島連傳恐怖威脅 高中生籲嚴控槍

記者牟蘭／紐約報導
長島甘廼迪高中400名學生與百餘名教師1日舉辦抗議集會，抗議槍擊暴力問題。(取自News12截圖)
長島甘廼迪高中400名學生與百餘名教師1日舉辦抗議集會，抗議槍擊暴力問題。(取自News12截圖)

長島納蘇郡一名18歲男孩日前威脅在學校製造暴力恐怖案件，被警方以恐怖威脅(Terroristic Threat)等罪移送法辦；針對校園安全，當地一所高中的數百名師生1日舉辦集會，要求政府加強控槍法律。

德州槍擊案後，全市多地近期出現青少年企圖模仿作案；18歲的長島西堡高中(Westbury High School)學生奧克塔(Oketa Orlando Blair Jr.)5月31日，公開聲稱要在學校內製造暴力恐怖案件，被當地警方逮捕，1日過堂，被檢方以恐怖威脅與二級嚴重騷擾的罪名提告，法官禁止他日後購買任何武器。

另有一名報住在長島蘇福克郡16歲的男孩，日前在他的Instagram帳號聲稱，他將於5月26日掃射學校，被檢方以恐怖威脅罪名移送法辦。

位於長島平原(Plainview)鎮甘廼迪高中(JFK High School)的400名學生與百餘名教師1日舉辦集會，悼念在德州小學槍擊案中殞命的21名受害者，呼籲各界團結、解決槍擊暴力問題。

這場活動的發起者伍阿什琳(Ashlyn Woo，姓名皆音譯)表示，「(消除槍擊暴力)不僅關乎成人，而是影響每一個人，尤其是下一代，如果我有孩子，也會影響他們，我希望他們也會成為這些改革的受益者」。

與會的學生呼籲，政府應加強槍支法律，增加學校安全經費，並提供心理治療輔導等，以減少惡性案件發生；該校師生當天還開展如何在槍擊案中保護自身安全的課程，計畫日後每月舉辦一次，且增加安裝學校的安保科技，以保護師生的安全。

槍擊 長島 德州

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