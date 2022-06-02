納蘇郡華生遭毆 家長憂校園暴力

張凱瑟琳的兒子在學校的操場遭到毆打，她因而擔憂校園安全。(張凱瑟琳提供)

長島 一名華裔學生日前與同學在校內發生口角，隨後遭到對方毆打，造成他額頭瘀傷、嘴角流血，他的母親向學校報告後，校方並未要求施暴學生停課，也沒提供她的孩子心理輔導；這名母親表示，德州 校園槍擊引發關注，希望校方應加強教育 ，嚴肅處理暴力事件。

居住在長島納蘇郡新海德公園(New Hyde Park)的張凱瑟琳(Catherine Zhang，音譯)表示，她六年前因當地的教育資源，舉家搬到長島，期盼為兩個兒子提供良好的生活環境，但九歲的大兒子日前在學校的操場被打，讓她擔憂校園安全。張凱瑟琳表示，她與兩個兒子於5月23日下午3時左右，在學校操場玩耍，大兒子獨自加入同學的橄欖球遊戲，卻遭對方拒絕，還被一名白人學生多次用拳頭與腳攻擊，導致嘴角流血、頭部受傷，她與其他家長發現後，立即上前阻止。

張凱瑟琳的兒子在學校的操場遭到毆打，她因而擔憂校園安全。(張凱瑟琳提供)

事發翌日，她向學校報告事情經過；她回憶，校方最初調查顯示，因她兒子踢了對方的睪丸，才遭暴打，但她再三詢問孩子與目擊者，指「有兩個目擊學生說，我的孩子沒有踢他，他是因被推倒，腳翹起來，碰到對方」。

她隨後向方校要求調看監控錄像，但校方以出現技術問題為由拒絕，且強調事件發生在放學後，校方不負責；她說，自己多次申訴後，校方也只讓施暴的學生向她的兒子道歉，沒有停課處罰，也沒有提供兒子心理輔導。

近期德州槍擊案引發關注，張凱瑟琳說，她把孩子的遭遇在微信上分享後，引起當地華人家長的擔憂，「孩子現在放學後，都不敢讓他們亂跑，離開我的視線」。 張凱瑟琳的兒子在學校的操場遭到毆打，她因而擔憂校園安全。(張凱瑟琳提供)

針對校園安全問題，新城高中前副校長金世芸表示，學校應加強校警巡邏，及時制止暴力事件；如果學生在校園打架，雙方都應停學，等待校方聽證，並為雙方提供心理輔導，避免暴力事件再度發生。

金世芸說，學校處理相關問題以解決矛盾為主，希望雙方「握手言和」；但若家長認為校方未公正處理，可向學區總監與州教育廳申訴，「保留證據、據理力爭」。