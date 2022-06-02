我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

納蘇郡華生遭毆 家長憂校園暴力

記者牟蘭／紐約報導
張凱瑟琳的兒子在學校的操場遭到毆打，她因而擔憂校園安全。(張凱瑟琳提供)
張凱瑟琳的兒子在學校的操場遭到毆打，她因而擔憂校園安全。(張凱瑟琳提供)

長島一名華裔學生日前與同學在校內發生口角，隨後遭到對方毆打，造成他額頭瘀傷、嘴角流血，他的母親向學校報告後，校方並未要求施暴學生停課，也沒提供她的孩子心理輔導；這名母親表示，德州校園槍擊引發關注，希望校方應加強教育，嚴肅處理暴力事件。

居住在長島納蘇郡新海德公園(New Hyde Park)的張凱瑟琳(Catherine Zhang，音譯)表示，她六年前因當地的教育資源，舉家搬到長島，期盼為兩個兒子提供良好的生活環境，但九歲的大兒子日前在學校的操場被打，讓她擔憂校園安全。張凱瑟琳表示，她與兩個兒子於5月23日下午3時左右，在學校操場玩耍，大兒子獨自加入同學的橄欖球遊戲，卻遭對方拒絕，還被一名白人學生多次用拳頭與腳攻擊，導致嘴角流血、頭部受傷，她與其他家長發現後，立即上前阻止。

張凱瑟琳的兒子在學校的操場遭到毆打，她因而擔憂校園安全。(張凱瑟琳提供)
張凱瑟琳的兒子在學校的操場遭到毆打，她因而擔憂校園安全。(張凱瑟琳提供)

事發翌日，她向學校報告事情經過；她回憶，校方最初調查顯示，因她兒子踢了對方的睪丸，才遭暴打，但她再三詢問孩子與目擊者，指「有兩個目擊學生說，我的孩子沒有踢他，他是因被推倒，腳翹起來，碰到對方」。

她隨後向方校要求調看監控錄像，但校方以出現技術問題為由拒絕，且強調事件發生在放學後，校方不負責；她說，自己多次申訴後，校方也只讓施暴的學生向她的兒子道歉，沒有停課處罰，也沒有提供兒子心理輔導。

近期德州槍擊案引發關注，張凱瑟琳說，她把孩子的遭遇在微信上分享後，引起當地華人家長的擔憂，「孩子現在放學後，都不敢讓他們亂跑，離開我的視線」。

張凱瑟琳的兒子在學校的操場遭到毆打，她因而擔憂校園安全。(張凱瑟琳提供)
張凱瑟琳的兒子在學校的操場遭到毆打，她因而擔憂校園安全。(張凱瑟琳提供)

針對校園安全問題，新城高中前副校長金世芸表示，學校應加強校警巡邏，及時制止暴力事件；如果學生在校園打架，雙方都應停學，等待校方聽證，並為雙方提供心理輔導，避免暴力事件再度發生。

金世芸說，學校處理相關問題以解決矛盾為主，希望雙方「握手言和」；但若家長認為校方未公正處理，可向學區總監與州教育廳申訴，「保留證據、據理力爭」。

長島 教育 德州

上一則

紐約地鐵設槍枝探測器 難實現

下一則

長島連傳恐怖威脅 高中生籲嚴控槍

延伸閱讀

華女長島涉非法按摩 被捕控罪

華女長島涉非法按摩 被捕控罪
南加半島高中2華生 膺選總統學者 1校2華生獲選罕見

南加半島高中2華生 膺選總統學者 1校2華生獲選罕見

整點快訊╱南加高中2華生膺選總統學者 實屬罕見

整點快訊╱南加高中2華生膺選總統學者 實屬罕見
中小學提早復課 家長憂病毒校園流竄

中小學提早復課 家長憂病毒校園流竄
澳洲國會大選首場辯論 2黨魁互批親中

澳洲國會大選首場辯論 2黨魁互批親中

熱門新聞

逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10
陳阿曼達的家屬向亞總會會長陳善莊求助。(記者顏潔恩/攝影)

小頸華女中槍亡 家人盼查明真相

2022-05-27 02:30
華埠槍手(白衣者)過堂，認定「蓄意、無端」謀殺，案發時勒令乘客「把手機都給我收起來」。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍手 案發時喝令乘客「把手機都給我收起來」

2022-05-26 15:31

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎