晉升紐約市捷運局線路調度員 華女歸功中華文化

有華人血統的唯爾登，在市捷運局晉升為線路調度員。(New12視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)華裔居民唯爾登(Jalana Weldon)在紐約市捷運 局(NYC Transit Authority)工作了近十年後，被正式晉升為線路調度員；有華人血統的唯爾登把自己取得的成功歸功於中華文化傳統。

唯爾登在紐約市捷運局位於弗萊布許(Flatbush)的一個巴士總站工作。經過十年努力，在通過相關的考試之後，她被晉升為線路調度員，調度進入巴士總站的工作車輛；唯爾登非常高興，覺得自己的付出終於有了回報，但她也認為，這個新職位也是一項重大的責任；她說，「交通安全，巴士司機的安全，必須確保一切都得到正確的處理，因為不希望發生太多事故。」

在整個紐約市捷運局，只有11人被認定為亞太裔，唯爾登就是其中之一；她的晉升也讓她在亞太傳統月期間，成為了公司中備受關注的員工。

唯爾登說，她比較要強，剛到捷運局工作，就有通過努力獲得晉升的強烈願望。她認為自己的成功在很大程度上歸功於她的中華文化背景和成長經歷；唯爾登在談到自己母親與祖母時就說，他們經常鼓勵她，她不屬於底層，而應該不斷努力，不斷上升，不斷進步；她們是她進步的動力源泉。

唯爾登還希望紐約更多亞太裔孩子能獲得成功。她認為，亞太裔孩子有驅動力去實現他們想要獲得的任何成就，「這是內在的東西，發自內心，你的靈魂推動你前進。」