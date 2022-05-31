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曼哈頓華埠國殤日遊行 譴責仇亞與槍暴

記者和釗宇／紐約報導
紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行。（記者和釗宇／攝影）

紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行，並在劉錦方場(Kimlau Square)華裔軍人忠烈坊前舉行紀念儀式，多位民代及社區人士出席；參加紀念活動者在懷念陣亡將士的同時，也譴責針對華裔的仇恨犯罪及槍枝暴力，希望盡快改善社會治安。

影音來源：記者和釗宇

華裔美國退伍軍人會每年國殤日都會舉辦遊行，但過去兩年受新冠疫情影響，遊行被迫取消，改為在劉錦方場的華裔軍人忠烈坊舉辦紀念儀式，今年是疫情以來首度恢復遊行；遊行隊伍從紐約中華公所門前出發，沿勿街(Mott Street)前往劉錦方場，在忠烈坊前獻花，表達對為國捐軀的英勇將士們的緬懷與崇高敬意。

伍元天呼籲國會兩黨合作嚴格管控強制，保護青少年的安全。（記者和釗宇／攝影）
伍元天呼籲國會兩黨合作嚴格管控強制，保護青少年的安全。（記者和釗宇／攝影）

紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行。（記者和釗宇／攝影）

紀念活動由紐約華裔美國退伍軍人會幹事梅本立主持；紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天表示，國殤日已經被許多人當做娛樂假期，「但他們忘記了國殤日的真正意義，那就是紀念為國捐軀的將士們。」他還說，青少年是美國的未來，但是青少年的安全現在受到威脅，他呼籲國會兩黨合作嚴格管控強制，保護青少年的安全。

紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行。（記者和釗宇／攝影）

紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行。（記者和釗宇／攝影）

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員牛毓琳、市議員馬泰(Chris Marte)等民選官員參加遊行；牛毓琳表示，退伍軍人會1919年成立之時，排華法案還未廢除，「現在社會上的反亞裔情緒並不是新鮮事，而是一直就有；雖然一直被排擠，但是我們仍然願意為國付出，依然愛這個國家。」

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩表示，「美國和中華民國是二戰時期的盟友，兩國士兵並肩戰鬥，許多人獻出了生命，而華裔老兵取得成就是經過一代代人努力得來的，來之不易。」

紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行。（記者和釗宇／攝影）

中華公所主席曾偉康說，「我們都知道自由不是免費的，總有人要做出犧牲，所以我們要感謝老兵，沒有他們就沒有安定的生活。」

華裔 遊行 疫情

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