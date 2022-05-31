紐約客談╱城市建設不應涉種族歧視

在綠地彌足珍貴的紐約市曼哈頓 中城麥迪遜大道(Madison Avenue)，日前宣布將在今年秋天迎來一座全新的公共花園，做為附近居民、遊客的休閒空間；與此同時，同在曼哈頓下東城的有色人種、低收入 居民，則在為了社區遊樂場，恐將被建商改建成豪華公寓的停車場而抗爭。

綠地和遊樂場不足，是全世界大城市普遍的問題，不過正當紐約市興高采烈的慶祝擁有綠植花卉、一座瀑布，以及可讓遊客取暖圓形暖爐的「中城東花園」(The Midtown East)時，下東城的羅格斯路(Rutgers Slip)遊樂場持有者地產商，由於周邊豪宅項目未規畫停車場，在未知會社區的情況下，企圖拆除遊樂場，改建停車場。

下東城及華埠 社區居民有色人種比例高，其中還有不少低收入戶，而這兩個社區，從過去開始，就得一直為了社區的土地而抗爭，不論是如今的遊樂場改建，或是為了防洪工程而關閉的東河公園，過去的曼哈頓中央拘留所，還是如今的華埠城區監獄、遊民所。

當這個被民主黨左派給主導的城市，鼓吹著民主的號角、揮舞著平等的大旗，不論是在爭取休閒綠地或是其他議題上，卻屢屢出現來自政策和系統根本的種族歧視。

近日華埠在新建遊民所項目的問題上，強調著嫌惡設施在每個社區的「公平份額」(fair share)，其實不管是嫌惡設施或是休閒空間，都需要公平份額，社區居民也並非只是一昧拒絕壞的、要求好的，在這些議題上，真正為民眾所詬病的，是過程中的公開度，決策中的不透明，才是助長怒火的火苗，燃起廣泛的反對聲浪。