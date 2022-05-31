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上班族陸續返公司 市長保證遏制地鐵暴力

記者張晨／紐約報導
市長亞當斯與主流企業會面，力說紐約治安良好，推員工回流辦公室。(市長辦公室提供)
市長亞當斯與主流企業會面，力說紐約治安良好，推員工回流辦公室。(市長辦公室提供)

紐約市頂級企業執行長組成的非營利商業團體「紐約市合作夥伴關係」(Partnership for New York City)多位負責人日前與市長亞當斯(Eric Adams)會面，該團體會面後預言，隨著上班族重返辦公室工作，紐約市辦公室9 月可能回填一半。

亞當斯、市警總局局長西爾維(Keechant Sewell)日前與紐約市主流企業家會面，向他們保證遏制地鐵暴力、平衡治安是全市工作中的「最優先事項」，努力讓員工回歸辦公室全職工作。

西維爾此前已經舉行了一系列線上安全簡報，而當日的會議則針對紐約的四大會計師事務所，40歲的華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)1月15日遭非裔遊民馬秀(Simon Martial)推落時報廣場地鐵站身亡，她生前則為德勤會計師事務所主管；而上周，高盛銀行員工安立奎(Daniel Enriquez)也在華埠地鐵站被槍擊身亡。

「這是一次非常重要的對話，鼓勵四大的同事們加入，傾聽紐約市府領導的意見。」德勤、普華永道、安永和畢馬威在發給員工的一份邀請電郵上寫道。

會議重點就公共安全、遊民和恢復經濟展開；亞當斯非常希望盡快讓紐約的中心商業區恢復以前的模樣，這樣能極大程度上的平衡治安問題；他表示，紐約仍是一座法治之城，不是一個無序的城市。

但就目前看來，一些公司仍青睞混合上班制，「紐約市合作組織」最近一項調查數據顯示，目前有8%的曼哈頓辦公室員工每周五天往返於辦公室；94% 員工重返辦公室時擔心安全，尤其是在公共交通系統中。

「人們害怕通勤。」參與會議的消息人士說，她的同事高慧民才在今年初的一起無故攻擊案中失去生命，「而這樣發生在身邊的案件很難讓人再感覺安全。」

「紐約合作夥伴關係」主席懷爾德(Kathy Wylde)表示，市警高層已經向近300名商業領袖提供了這些簡報，她說，市警一直都有類似會議，目的是為了好告訴私企員工市警目前的工作進程。

懷爾德說，市長和市警致力打擊槍枝暴力和犯罪是好消息，但市長也強調，過去幾年已形成無法無天、對法律和警察不尊重的氛圍，若非大家共同努力減少犯罪、讓城市安全，這種積習將揮之不去。

紐約市 地鐵站 亞當斯

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