疫情下新趨勢 辦公室紛遷往員工聚居區

2020年8月，新冠疫情期間，曼哈頓空蕩蕩的街頭。(記者胡聲橋╱/攝影)

隨著新冠疫情 的逐漸減緩，紐約市的公司正在逐漸恢復辦公，公司員工每周上班的天數也越來越多。但紐約市最近出現了一個新趨勢，公司正將辦公室遷往有更多員工居住的地方，比如布碌崙 (布魯克林)和皇后區。

疫情前，卡里米安(Maz Karimian)每天乘坐地鐵從布碌崙到曼哈頓 上班，要換乘一次地鐵，單程大約30分鐘。就在最近，他的公司搬到了布碌崙的登波(Dumbo)街區，他每天騎自行車，只需要十分鐘就能上班。卡里米安非常高興，不僅因為通勤的時間短了，更重要的是，現在上班途中可以呼吸新鮮空氣，不用在空氣渾濁、充滿焦慮的地鐵裡擠了。

卡里米安所在的公司是一家數位製作公司，製作遊戲和動畫；公司原來在曼哈頓下城的寫字樓辦公，但因為公司三分之二的員工居住在布碌崙，公司最近終於決定將辦公室搬遷到布碌崙；公司不僅節省了開支，而且有更多員工通勤的時間都變短了，員工對搬辦公室的決定拍手稱快。

正是疫情讓紐約的公司，尤其是一些中小公司看清楚，辦公地點並不能決定公司的價值，員工遠程工作也能充分發揮工作能力，而且面對那麼令人愉快的紐約地鐵，避免乘坐地鐵也成了一件大家議論的問題；正是在這些因素的綜合作用下，一些原本辦公室在曼哈頓的公司，正在搬遷或準備搬遷到布碌崙或皇後區等離員工住處近的地方。

疫情使辦公室和員工之間的關係發生了一些微妙的變化，原本似乎不可接受的事情變得可接受了；公司和員工對辦公室都產生了更大的靈活性。

一項民意調查顯示，從4月底到5月初，只有8%的曼哈頓辦公室工作人員一周五天到辦公室上班，而在曼哈頓的160個大公司中，有78%的員工採取遠程/辦公室混合上班，而疫情前的比例僅為6%。不過也有人認為，這時現象只是暫時的，人們最終還是會回歸辦公室。

疫情前曼哈頓林立的寫字樓是一個巨大的生物圈，裡面有各種服務業，養活這各種各樣的人，不知疫情會否帶來永久的改變。