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人口回流 紐約市5月房租比去年同期飆漲38%

記者顏潔恩／紐約報導
約已取代舊金山，成為全美租屋最昂貴的城市；圖為曼哈頓中城東河邊的公寓樓群。(記者曹健╱攝影)
約已取代舊金山，成為全美租屋最昂貴的城市；圖為曼哈頓中城東河邊的公寓樓群。(記者曹健╱攝影)

據公寓租賃網站「Zumper」最新研究顯示，紐約市房租在5月份相較去年同期飆升38%，更是取代舊金山，成為全美租金最高的城市；原因指出，紐約市雖在新冠疫情期間經歷人口流失，但比起舊金山也有較高的人口回流，提升對租房的需求。

報告中顯示，租房最貴排名前十的城市分別是紐約市、舊金山、邁阿密、波士頓、聖荷西、聖地牙哥、洛杉磯、華府、羅德岱堡、以及奧克蘭；目前紐約市一室一廳公寓的租金中位數是3590元，還稍高舊金山租金中位數的2900元。

紐約市房租在5月相較去年同期上升38%，但相比今年4月僅增加4%，研究顯示，全美其他城市也有小幅度的提升；受到疫情、人口流失等因素，2021年的租賃市場也深受影響，但不管2021年的租賃情況如何影響到今年，無可否認的是，紐約市的租金一直在漲。

疫情期間，紐約市房價首次跌到歷史低點，然後從去年夏季又開始上漲，去年8月超越多年來都位居榜首的舊金山，直到現在位置都沒能發生變動。

疫情造成美國城市人口重新洗牌，這期間北卡州的Greensboro、俄克拉荷馬州的Tulsa、路易斯安那州的Shreveport、俄亥俄州的Cincinnati、以及田納西州的Knoxville成為房價上漲最快的五座城市；而五個房價下跌最快的城市則包括內華達州的拉斯維加斯、德州休斯頓、佛州Tallahassee、內華達州Henderson以及俄亥俄州Cleveland。

該報告指出，舊金山一室一廳、二室一廳公寓的租金中位數分別是2900元、4000元，在疫情期間經歷租金下降後上漲，目前的房價基本上與疫情前的價格持平；之所以沒有超過一開始的房價，源於許多人在疫間離開了舊金山，但不同後來人口大量回流的紐約市，舊金山一直沒能恢復到往常的人口，對房租的需求並不高。

紐約市 舊金山 租金

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