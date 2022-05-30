紐約親子互助會 幫8大道選民登記 為居民派發500份愛心餐

親子互助會向8大道華裔居民發放選舉知識手冊。(記者胡聲橋／攝影)

紐約親子互助會29日在布碌崙(布魯克林)8大道幫助選民做6月初選的選民登記 ；親子互助會還與福建老人互助會一道，共同派發500份「獻愛華埠 」(Send Chinatown Love)提供的愛心餐。

紐約州6月初選選民登記的截止日期是6月3日，為了鼓勵和幫助更多華裔 選民出來投票，親子互助會派出中學生義工，到8大道交60街處，向華社居民分發選舉知識手冊，回答問題，並幫助華裔居民做選民登記。

互助會負責人黃妮可說，雖然選民登記截止日期將近，但許多華裔選民並不知情；互助會舉辦這個活動，首先是為了讓華裔選民不要錯過初選投票，同時也是為了提高華裔民眾參與選舉的意識。

親子互助會還與福建老人互助會攜手，共同在8大道派發了500份愛心餐。這些愛心餐由永興餐廳製作，由公益組織「獻愛華埠」(Send Chinatown Love)提供。

獻愛華埠是一個由軟件工程師、設計師、律師等20多名志願者組成的公益團隊；疫情期間，他們看到許多中餐館只有餐館電話，沒有網站、電子郵箱、社群媒體帳號，因為缺少網絡營銷的技術而陷入困頓，獻愛華埠於是決定免費為傳統中餐館提供網絡營銷技術支持，幫助中餐館度過難關。