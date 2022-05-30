我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

紐約親子互助會 幫8大道選民登記 為居民派發500份愛心餐

記者胡聲橋／紐約報導
親子互助會向8大道華裔居民發放選舉知識手冊。(記者胡聲橋／攝影)
親子互助會向8大道華裔居民發放選舉知識手冊。(記者胡聲橋／攝影)

紐約親子互助會29日在布碌崙(布魯克林)8大道幫助選民做6月初選的選民登記；親子互助會還與福建老人互助會一道，共同派發500份「獻愛華埠」(Send Chinatown Love)提供的愛心餐。

紐約州6月初選選民登記的截止日期是6月3日，為了鼓勵和幫助更多華裔選民出來投票，親子互助會派出中學生義工，到8大道交60街處，向華社居民分發選舉知識手冊，回答問題，並幫助華裔居民做選民登記。

互助會負責人黃妮可說，雖然選民登記截止日期將近，但許多華裔選民並不知情；互助會舉辦這個活動，首先是為了讓華裔選民不要錯過初選投票，同時也是為了提高華裔民眾參與選舉的意識。

親子互助會還與福建老人互助會攜手，共同在8大道派發了500份愛心餐。這些愛心餐由永興餐廳製作，由公益組織「獻愛華埠」(Send Chinatown Love)提供。

獻愛華埠是一個由軟件工程師、設計師、律師等20多名志願者組成的公益團隊；疫情期間，他們看到許多中餐館只有餐館電話，沒有網站、電子郵箱、社群媒體帳號，因為缺少網絡營銷的技術而陷入困頓，獻愛華埠於是決定免費為傳統中餐館提供網絡營銷技術支持，幫助中餐館度過難關。

華裔 華埠 選民登記

上一則

華人健康節 關注疫後心理健康

下一則

大學點國殤日遊行睽違兩年回歸 各族裔積極參與

延伸閱讀

班森賀身分盜竊 華人損失上萬

班森賀身分盜竊 華人損失上萬
國殤日長周末 華埠湧人潮 商家樂生意回溫

國殤日長周末 華埠湧人潮 商家樂生意回溫
洛杉磯華埠中心可接種兒童輝瑞補強針

洛杉磯華埠中心可接種兒童輝瑞補強針
趙靖桉選州眾議員 溫州同鄉會背書 盼為華人發聲

趙靖桉選州眾議員 溫州同鄉會背書 盼為華人發聲
洛縣華埠、韓國城 增設3投票中心

洛縣華埠、韓國城 增設3投票中心

熱門新聞

法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
紐約Q線地鐵。示意圖。(Getty Images)

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

2022-05-22 15:05
三嫌犯持刀槍入室搶劫法拉盛亞裔男子。(記者鄭怡嫣/攝影)

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

2022-05-24 02:29

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了