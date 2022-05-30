亞美聯盟 啟用法拉盛新辦公室

亞美聯盟即日起開放皇后區北方大道的新辦公室，服務亞裔社區。(記者牟蘭／攝影)

疫情 期間關閉法拉盛友聯街辦公室的亞美聯盟(AAF)日前宣布，為幫助受到疫情重創的小商家，以及應對日益增加的仇恨犯罪，該機構即日起開放皇后區 北方大道的新辦公室，旨在服務亞裔 社區，當日邀請國會眾議員孟昭文、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)與市議員黃敏儀等民選官員參與。

亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，該機構自1989年起在曼哈頓設立服務中心，後在法拉盛友聯街增設辦公室，但因疫情影響，兩年前關閉了友聯街的辦公室；她說，當地的小商家，因疫情受到重創，不少商戶亟需政府的救助，但因語言不通與不諳相關法規，求助無門。

姚久安說，亞美聯盟將協助皇后區的小商家，提供包括中文在內的多語言服務，為受疫情衝擊的商家解決困難。

她還表示，仇恨亞裔犯罪仍未消失，亞美聯盟將繼續為社區民眾發聲，提供所需的服務。

孟昭文表示，疫情爆發後，亞裔社區不僅要面對生計的壓力，還要承受仇恨犯罪的恐懼，期間一度未得到所需的資源，她期盼亞美聯盟等社區機構為民眾搭建橋樑，讓政府聽見亞裔的訴求。

理查茲表示，2012年至2017年期間，皇后區的亞裔商家增加了35%，為當地提供了大量的工作機會，但卻沒有得到相應的資源，他感謝亞美聯盟過去為社區的貢獻，希望日後能為亞裔提供更好的服務。

市小商業服務局(SBS)局長金德彥(Kevin Kim)、州長辦公室副幕僚長孫雯(Linda Sun)、州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Stavisky)、州眾議員金兌錫、李羅莎(Nily Rozic)與布朗斯汀(Ed Braunstein)等，均到場支持。

亞美聯盟的皇后區辦公室地址為北方大道(Northern Blvd)154-08號2G室，工作時間為周一到周五上午10時到下午5時，提供中文服務。