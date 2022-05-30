華人健康節 關注疫後心理健康

民眾在法拉盛參加「華人健康節」。(記者鄭怡嫣/攝影)

由美國華人 醫師協會(Association of Chinese American Physicians)主辦的「華人健康節」，29日在法拉盛凯辛娜走廊公園開辦，吸引數百民眾參加，華人醫師提醒在疫情 過後，也需關注自身其他方面的健康與慢性疾病，尤其是心理健康 問題。

除2020年因疫情停辦一年，「華人健康節」迄今已舉辦20多年，此次活動則包括乳腺癌篩查、常見心臟病診治等在內的七場免費健康講座、健身互動環節、涵蓋內科、家庭科、心臟科等20多名專業醫生一對一的健康諮詢、以及目前社區民眾關注的自我防衛的現場示範。美國華人醫師會會長李尉崧表示，「華人健康節」旨在鼓勵華人民眾多參與社區的健康活動，除防範疫情外盡早回歸正常生活，關注自己其他方面的健康及慢性疾病，在疫情期間，由於缺乏交流，許多居家民眾，尤其是青少年，都產生了情緒與心理問題，5月是心理健康意識月(Mental Health Awareness Month)，也希望此次活動能令民眾走進社區多溝通，保持身心靈的健康。

對於華人社區的醫療問題，李尉崧指出，許多華人病患的主要就醫問題是面臨語言障礙，目前擁有800多位醫生的華人醫師協會，則由各專科的雙語醫生組成，可為有需要的民眾推介或轉介講中文的醫生，此外部分華人民眾對轉診去專科抱有恐懼心理，他也鼓勵民眾對症下藥，不要誤會家庭醫生的全能性，「因為專科醫生可以更有經驗、也能更好地治療相關疾病」。

活動由美國華人醫師會聯合美國愛橋基金會、美東華人職業醫師聯合會、長老會皇后醫院、艾姆赫斯特醫院以及多家健康保險公司和衛生保健機構舉辦，市議員黃敏儀也到場。