74年首見 華裔陳鎮威 任紐約市芭蕾舞團首席

陳鎮威升任紐約市芭蕾舞團首席，成創團74年來首位華裔。(取自社交媒體)

世界七大芭蕾 舞團之一的紐約市 芭蕾舞團(New York City Ballet)，迎來創團74年來首位華裔首席舞者，出生於廣東惠州、將滿30歲的鎮威，在世界舞台創造歷史，「給自己交了一份滿意的答卷。」

紐約市芭蕾舞團有95%的舞者來自本土芭蕾舞學校，其餘只有5%的名額對外開放；陳鎮威去年8月入圍，成為舞團的獨舞演員，放棄休士頓 芭蕾舞團(Houston Ballet)首席舞者的身分，隻身搬來紐約，「只為征服這個享譽世界的舞台。 」

去年12月，他以男一號登上林肯中心演出「胡桃鉗」，當時陳鎮威毫不掩飾的表示自己下一步的野心，希望成為這個世界頂級芭蕾舞團的首席舞者，這個目標在一年內便成為了現實。

陳鎮威於近日得到升任首席的消息，他表示，對於即將迎來30歲生日的他，這是最好的生日禮物；他在社交媒體寫道，「這是我職業生涯的一個新起點，我會繼續努力。也希望自己的經歷能鼓勵更多心懷夢想的亞裔舞蹈學子，在世界舞台嶄露頭角。」

「我總想不斷學習，不斷挑戰自己。」陳鎮威說，他從小就很有主見，11歲說服父母將自己送入廣州市藝術學校，走上芭蕾專業學習之路；2010年，他在瑞士洛桑國際芭蕾舞比賽中進入決賽，收到九家知名舞校和舞蹈團的邀請，他最終接受休士頓芭蕾舞團的獎學金，赴美學習。

獨自在美國打拚12年，陳鎮威的芭蕾生涯並非一帆風順；但每一次直面困境，咬牙度過難關後，他總能迎來新的飛躍；在休士頓芭蕾舞團時，他從群演做起，也曾坐過冷板凳，也曾數次在表演中受傷。

「更殘酷的是，受傷後並未感受到太多人情味。那時候我才發現，除了你自己，沒有人可以照顧你、保護你。」陳鎮威說，所以他重新專注於舞台，專注於當下，學會更科學、更聰明地運用自己的身體。

「有時候，重要的不是你能跳多高，能轉多少圈，而是如何去掌控舞台上發生的一切。」他說，2017年，他升任休士頓芭蕾舞團首席，2018年、2019年，他還曾擔任香港芭蕾舞團客座首席。

疫情中，紐約市芭蕾舞團蟄伏18個月，損失了數百萬元的票房，去年9月重返舞台；29日(周日)，陳鎮威將登上林肯藝術中心出演巴蘭欽(George Balanchine)版「仲夏夜之夢」中的騎士，他說「我的仲夏夜之夢，正成為現實。」