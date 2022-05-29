趙靖桉選州眾議員 溫州同鄉會背書 盼為華人發聲

紐約溫州同鄉會28日宣布背書趙靖桉(講話者)參選紐約第40選區州眾議員，期盼他為社區發聲。(記者牟蘭╱攝影)

紐約溫州同鄉會28日背書趙靖桉(Kenneth Chiu)參選紐約第40選區州眾議員 ，期盼他為社區發聲，爭取華人 應得的權益，幫助當地民眾早日走出疫情的陰霾。

趙靖桉28日拜訪溫州同鄉會，獲得會長吳洪光、總幹事傅林敏芝與紐約地區多個社團領導人歡迎，支持他參選第40選區州眾議員。

趙靖桉表示，他於五年前因華人洗衣店店主遭受市府不公對待，與溫州同鄉會結識，協助店主度過難關；他說，自己在紐約出生，服務社區17年，期間曾在州府工作，了解內部運作，「即使一個小政策的更改，對民眾也影響巨大，我們需要聆聽社區聲音，不是紙上談兵。」

吳洪光肯定趙靖桉多年來對社區貢獻，幫助華人發聲，呼籲同鄉積極投票，支持他參選，期盼他日後為民眾爭取權益。

傅林敏芝表示，紐約治安日益變差，政府的多項政策沒有聽取華人民眾的訴求；她說，趙靖桉在法拉盛 遊民所等多個市府的項目中積極發聲，反對政府的不公政策，「我們要選出一個代表，代表華人在州府提案。」

溫州同鄉會常務副會長王崇章，北美亞裔共創會首席主席翁信亮、董事局主席張玉龍，紐約中美商會會長江錦鑫與溫州工商總會會長管克忠等，均在當天到場支持。

趙靖桉將在今年的民主黨內初選中挑戰現任第40選區州眾議員金兌錫(Ron Kim)，該選區包括皇后區法拉盛、白石鎮、大學點與莫瑞丘(Murray Hill)等華裔集中社區。