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饒舌歌手The Notorious B.I.G.紀念地鐵票 網路喊每張1萬元

記者顏嘉瑩╱紐約報導
MTA推出的饒舌歌手「The Notorious B.I.G.」限量地鐵票，在網路喊價每張1萬元。(大都會運輸署提供)
MTA推出的饒舌歌手「The Notorious B.I.G.」限量地鐵票，在網路喊價每張1萬元。(大都會運輸署提供)

為紀念已故布碌崙(布魯克林)饒舌歌手「The Notorious B.I.G.」(又名Biggie Smalls)，大都會運輸署(MTA)日前推出限量5萬張地鐵票，一下就吸引大批民眾搶購；據報導，有民眾利用此機會轉賣賺錢，在網路交易平台eBay上，喊出一張1萬元的高價。

本名Christopher George Latore Wallace的「The Notorious B.I.G.」，於1997年在洛杉磯被槍殺，2020年入選搖滾名人堂，生前被譽為是「史上最偉大饒舌歌手之一」。

日前MTA推出5萬張印有他照片的限量地鐵票，以紀念其50歲冥誕，這些地鐵票可在曼哈頓、布碌崙等多個地鐵站購買，21日凌晨銷售一開始，地鐵站立刻就湧入大量粉絲、排出長長隊伍搶購。

近日在網路上也出現不少賣家以高價轉手，更有人喊到一張1萬元的價格；不過由於網路交易平台價格不一，也有部分賣家開價一張約1000元，而多數賣家則是以每張50元不等的價格出售。

事實上，這並非首次MTA推出限量地鐵票，此前該公司也曾推出紀念已故搖滾歌手大衛鮑伊(David Bowie)，和「武當幫」(Wu-Tang Clan)的地鐵票；MTA還曾與潮牌Supreme合作發行限量票卡，在當時也引起一陣風潮，eBay轉手價一張約30元到1000元不等。

MTA主席利博(Janno Lieber)此前宣布推出「The Notorious B.I.G.」限量地鐵票時，表示他是紐約史上最偉大的饒舌歌手；而市長亞當斯(Eric Adams)則宣布21日為Christopher 「The Notorious B.I.G.」Wallace日。

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