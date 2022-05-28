路樹闖私人領域 史島華人促市府修剪

在鄺太太的帶領下，譚杜喜的華裔助理狄鍾琪到場視察，發現樹幹確實長到了私人住宅範圍。(狄鍾琪提供)

史泰登島一名華裔 屋主，27日前往華人 健康協會位於島上的服務中心，向史島州眾議員 譚杜喜(Michael Tannousis)求助，表示住家門前的一棵樹木已長到屋內居家範圍，擔心繼續放任生長，會對房屋帶來破壞，希望市府能採取行動。

該名屋主鄺太太表示，門前路旁的一棵樹肆虐生長，粗壯的樹幹甚至長到屋子範圍內；最近一場暴風雨後，多根樹枝遭折斷掉落在屋頂上，儘管未造成嚴重破壞，但她認為，若再放任不處理，往後若還有暴風雨，可能會引發安全隱患。

她說，自己曾打電話給311熱線，聯繫相關機構求助，幾天以後市公園局(Department of Parks and Recreation)工作人員上班探查，最終給出否定答案；由於大樹並沒有枯萎，他們拒絕砍掉健康生長的樹木，這令鄺太太別無選擇，只好向民選官員求助。

在鄺太太投訴後，譚杜喜的華裔助理狄鍾琪到現場查看情況，發現樹枝確實長到了私人住宅區內，而且整條住宅區有不少屋主都面臨相似的情況，甚至是樹枝觸及屋頂，有礙景觀。

他說，路旁的樹木屬於市府財產，民眾無法隨意修剪，就算樹木枯萎也不能自己動手，需要通知市府找人處理。

雖然這屬於市府範疇，但鄺太太心急如焚，他表示，將向有關民選官員反映這個問題，並引起市府的關注，趕緊處理。

譚杜喜辦公室將在每月的最後周五在華康會設有諮詢服務，有問題的華人民眾務必把握機會，華康會聯繫號碼是(718)-376 1068，會所地址是史島New Dorp Lane322號。