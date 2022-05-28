金兌錫爭取10萬經費 資助法拉盛文藝中心

法拉盛文藝中心27日獲得10萬元州府的經費；左為金兌錫，右為柯達黛。(記者牟蘭/攝影)

疫情 期間被迫關門逾一年的皇后區法拉盛 文藝中心，27日獲得州眾議員 金兌錫(Ron Kim)爭取的10萬元州府經費，用於改善場館活動規畫； 法拉盛文藝中心執行兼藝術總監柯達黛(Ellen Kodadek)感謝州府的經費，盼場館的藝術活動幫助社區早日走出疫情的陰霾，豐富民眾的業餘生活。

法拉盛文藝中心是紐約市藝術的多元指標之一，位於華社中心地帶，疫情前每年約300場演出，疫情期間減少60%；柯達黛表示，疫情爆發後，該中心關閉場館逾一年，失去了主要的門票等收入，疫情平緩後重啟，先開展線上活動，隨後陸續開放實體活動，為民眾帶來藝術演出與展覽。

柯達黛對這筆經費表示感謝，她說，10萬元的經費將用於文藝中心的活動規畫，日後為社區民眾提供更具創意的藝術活動與社區服務；「如果沒有這筆款項，文藝中心無法服務多元的社區，感謝州府與眾議員多年的協助，這筆經費將幫助場館早日走出疫情陰霾」。

金兌錫表示，藝術是表達的一種方法，為民眾帶來快樂，成為民眾彼此理解的橋樑，「藝術之所以重要，是因為我們的故事需要紀錄」；他感謝文藝中心為法拉盛民眾提供藝術傳播的舞台，幫助當地發展多元文化，「多年來法拉盛文藝中心為社區帶來發人深省的節目與展覽，服務大量的皇后區民眾。」