我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

金兌錫爭取10萬經費 資助法拉盛文藝中心

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛文藝中心27日獲得10萬元州府的經費；左為金兌錫，右為柯達黛。(記者牟蘭/攝影)
法拉盛文藝中心27日獲得10萬元州府的經費；左為金兌錫，右為柯達黛。(記者牟蘭/攝影)

疫情期間被迫關門逾一年的皇后區法拉盛文藝中心，27日獲得州眾議員金兌錫(Ron Kim)爭取的10萬元州府經費，用於改善場館活動規畫； 法拉盛文藝中心執行兼藝術總監柯達黛(Ellen Kodadek)感謝州府的經費，盼場館的藝術活動幫助社區早日走出疫情的陰霾，豐富民眾的業餘生活。

法拉盛文藝中心是紐約市藝術的多元指標之一，位於華社中心地帶，疫情前每年約300場演出，疫情期間減少60%；柯達黛表示，疫情爆發後，該中心關閉場館逾一年，失去了主要的門票等收入，疫情平緩後重啟，先開展線上活動，隨後陸續開放實體活動，為民眾帶來藝術演出與展覽。

柯達黛對這筆經費表示感謝，她說，10萬元的經費將用於文藝中心的活動規畫，日後為社區民眾提供更具創意的藝術活動與社區服務；「如果沒有這筆款項，文藝中心無法服務多元的社區，感謝州府與眾議員多年的協助，這筆經費將幫助場館早日走出疫情陰霾」。

金兌錫表示，藝術是表達的一種方法，為民眾帶來快樂，成為民眾彼此理解的橋樑，「藝術之所以重要，是因為我們的故事需要紀錄」；他感謝文藝中心為法拉盛民眾提供藝術傳播的舞台，幫助當地發展多元文化，「多年來法拉盛文藝中心為社區帶來發人深省的節目與展覽，服務大量的皇后區民眾。」

法拉盛文藝中心27日獲得10萬元州府的經費；左為金兌錫，右為柯達黛。(記者牟蘭/...
法拉盛文藝中心27日獲得10萬元州府的經費；左為金兌錫，右為柯達黛。(記者牟蘭/攝影)

疫情 法拉盛 眾議員

上一則

4著名法學院 將開亞裔與法律課程

下一則

路樹闖私人領域 史島華人促市府修剪

延伸閱讀

何恭程醫生醫者仁心 診所分佈三大華人社區

何恭程醫生醫者仁心 診所分佈三大華人社區
法拉盛109分局資深警員涉篡改物證 罪成恐囚4年

法拉盛109分局資深警員涉篡改物證 罪成恐囚4年
法拉盛爬陽台入室殺人 華男被控謀殺

法拉盛爬陽台入室殺人 華男被控謀殺
資優班5/31報名 法拉盛24小學首設

資優班5/31報名 法拉盛24小學首設
3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

熱門新聞

23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
紐約Q線地鐵。示意圖。(Getty Images)

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

2022-05-22 15:05
三嫌犯持刀槍入室搶劫法拉盛亞裔男子。(記者鄭怡嫣/攝影)

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

2022-05-24 02:29

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元