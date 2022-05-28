學生抗議政府無視槍枝暴力問題 促立法禁槍

學生舉行抗議活動，反對政府無視槍枝暴力問題。(CBS新聞截圖)

包括紐約在內的三州地區及全國各地的學生們正在走出教室，舉行愈來愈多的示威集會，以此向當局者施壓，要求政府正視槍枝暴力問題，提出解決方案，以對近期頻發的槍擊 事件做出回應。

學生舉行抗議活動，反對政府無視槍枝暴力問題。(CBS新聞截圖)

高三學生科瓦克(Zoe Kovac)表示，「我們已經受夠了，該是立法禁槍的時候了。」他所在的里奇伍德高中(Ridgewood High School)近日舉行了一場降半旗悼念活動，致哀在德州 槍擊案中喪生的學生和老師們。

「太可憐了，他們的父母從今往後要生活在沒有兒女的陰影裡。」一名學生表示，「這場悲劇不是僅僅對受難的家庭有影響，而是在所有的心理都留下了陰影。」

該校學生在致哀儀式之後，自發舉行了反對槍枝計畫的抗議集會，領袖學生菲金(Josh Fishkin)表示，此次示威是「學生訴求行動」(Students Demand Action)主辦的全國性學生抗議活動的一個據點，該組織也是反槍枝暴力團體「艾弗頓槍枝安全組織」(Everytown Gun Safety)的一個重要組成部分，「雖然我們還沒有投票權，但是我們可以通過吶喊、發聲來要求社會改革。」

菲金發言表示，購槍需要進行全面的背景調查，禁止那些有犯罪隱患的人獲得槍枝，同時政府也應該頒布緊急風險保護令，允許司法從有可疑風險的人身上沒收槍枝；事實上，由於日前紐約州 水牛城槍擊案，州長霍楚(Kathy Hochul)才簽署行政令，要求州警根據州紅旗法(Red Flag Laws)加大槍枝管控力度。

面對頻發的犯罪和槍擊，政府多以增加警力應對，不過抗議學生不相信「增加安保」是可行的措施；11年級學生穆罕穆德(Moussab Mahmoud)提出質疑：「我不相信我們會有足夠的錢和資源，在全美所有學校都安排武裝警衛。」

為了反對槍枝暴力，所有反對槍枝的重要組織計畫在6月11日於華府舉辦集會，抗議政府對控槍的不作為，學生們也計畫到場，表達他們心中的憤怒和悲傷。