反仇恨犯罪、槍枝暴力 亞裔團體皇后區集會

多位亞裔與猶太裔代表26日在艾姆赫斯特舉辦集會，反對仇恨犯罪，呼籲政府改善社區治安。(記者牟蘭/攝影)

紐約州近期惡性罪案頻發，其中皇后區 華裔外賣郎嚴志文被槍殺，引起社區擔憂；多位亞裔 與猶太裔代表近日在皇后區艾姆赫斯特舉行集會，反對仇恨犯罪 ，呼籲政府修改保釋金改革法案、改善社區治安。

本次集會由南亞組織Jeebito Project DV與Concerned Groups發起，市議員參選人臧東慧、皇后區民事法庭法官參選人林凱倫(Karen Lin)以及市議會第29選區的市議員舒曼琳(Lynn Schulman)辦公室華裔代表陳少風到場支持。

與會者用歌聲悼念不幸遇害的嚴志文以及上州水牛城等槍擊案受害者，表達反對仇恨犯罪。

臧東慧表示，他在森林小丘居住了20年，疫情爆發後，暴力案件頻發，仇恨亞裔風氣四起；他說，因保釋金改革法案以及提前釋放囚犯等法規，致使罪犯不須為了犯下罪刑負責，而「精神病」也成為脫罪理由，才導致無辜者遭殺害的悲劇一再發生。

對於已經動工的秋園監獄計畫，臧東慧擔憂，該計畫恐讓社區的治安更加糟糕，呼籲華裔居民團結南亞裔與猶太裔社區，消除日益增長的仇恨犯罪與其他惡性罪案。

與會人士卡普藍(Bob Caplan)表示，罪案不僅發生在紐約市，水牛城與德州小學近期都發生惡性槍擊案；他呼籲政府加強執法，消除暴力犯罪。

舒曼琳在聲明中表示，嚴志文遭槍殺與日益增加的仇恨犯罪，震撼了整個社區；做為市議員，她承諾與其他民選官員和市警合作，提出加強公共安全的措施，致力改善社區安全，「我們面臨的問題很複雜，需要綜合措施與整體方法解決」。