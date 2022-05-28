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紐約台灣青商會師徒傳承計畫 6月啟動

記者張心／紐約報導

為推動僑界商業領袖傳授創業經驗、鼓勵年輕一代思維創新，紐約台灣青商會第四屆「師徒傳承領航計畫」將於6月啟動。

該計畫為期六個月，分為五大職業領域組別，包括科技、房地產與金融、設計與媒體、餐飲、專業服務(如律師、會計師等)領域， 每月舉辦專題研討會邀請不同領域的專業導師主講。

今年計畫將著重剛畢業或工作經驗不足的年輕人，提供菁英小班制配對指導，以小組畫分進行跨世代的合作和交流，提升年輕人領導力、自我成長和創業精神，拓展人脈關係等。

參與計畫的導師，包含紐約台灣商會會長、會計師白育青，美國大陸工程公司總裁江俊霖，圖策智能科技(Graphen)創辦人兼任執行長林清詠，優聯電子商務服務公司總裁吳達義，和Coco飲品連鎖暨Iris糕點執行長林慶甫等。

白育青表示，該計畫為社區世代傳承的重要里程碑，藉由計畫，可以讓在美青年有更多連結、合作、收穫和成長。

紐約台灣青商會會長王建凱表示，該計畫僅對青商會會員開放， 有意參與計畫的年輕人可加入會員方可報名登記，詳情請上https://bit.ly/3FOurTj查詢，或電郵[email protected]諮詢。

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