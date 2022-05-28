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小商業發展月 專家為法拉盛商家支招

記者鄭怡嫣／紐約報導
小商業發展交流活動26日舉辦。(記者鄭怡嫣／攝影)
小商業發展交流活動26日舉辦。(記者鄭怡嫣／攝影)

5月是小商業發展月及亞太裔傳統月，「小商業發展交流活動」日前在法拉盛天景購物中心舉辦，皇后區經濟發展局、法拉盛商業改進區、大通銀行等代表做為主講人，為社區民眾及希望在法拉盛發展小商業的商家，分享相關資源及建議。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，1970年代，法拉盛由亞裔移民湧入開始發展，餐館與麵包房逐漸林立，以經濟實惠美食吸引民眾，到90年代，商住兩用房(mixed retail)開始發展，飛越皇后、天景購物中心等平地而起，帶來更多的商家及居民。

不過隨著時代變遷，法拉盛也正在慢慢失去優勢，一是交通與停車不便，二是此前主打亞裔餐飲文化的獨一無二也逐漸「邊緣化」，新鮮草原、長島市等街區，同樣有亞洲美食，威利點平價屋與學校的興建，也會搶去法拉盛的部分生意，三是法拉盛同質競爭太過激烈，珍珠奶茶、銀行，一條街道都林立數家。

對於想要在此處發展的小商家，余鈿崧表示，商業或經營模式或需要更多的創新，發展得較好的餐飲業，幾十年來一直在進步，為民眾帶來更多風味、也更符合當代人口味的美食，而超市業則相對發展緩慢，仍然與十幾年前無異，以價廉物美吸引客人。

此外，皇后區經濟發展局代表Beny Castro則介紹設立小商業的基本步驟，及發展局為各位小商家提供的資源；大通銀行代表談殷，解說創業者可如何獲得商業融資；青年創業代表、眼科醫生戴士鈞分享了自身創業的經驗；負責運營天景購物中心的ShopCore集團美東區行銷經理孫偉家，則分享了社群媒體在小商業行銷面的影響力。

法拉盛 美食 亞裔

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