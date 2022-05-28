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法拉盛紀念國殤日 92歲韓戰老兵站台籲包容

記者牟蘭／紐約報導
金成虎(右三)參與法拉盛舉辦的紀念國殤日活動。(記者牟蘭／攝影)
金成虎(右三)參與法拉盛舉辦的紀念國殤日活動。(記者牟蘭／攝影)

皇后區市議員黃敏儀上任後，於27日首次在法拉盛舉辦紀念國殤日(Memorial Day)活動，邀請多個亞裔組織參與，感謝軍人對國家的付出；92歲的亞裔退伍軍人金成虎(Sung Ho Kim)到場支持，展現亞裔曾為美國戰場做出貢獻，屬於這片土地，期盼社會更包容、和諧。

影音來源：記者牟蘭

黃敏儀當天在凱辛納公園(Kissena Park)的韓戰紀念碑(Korean War Memorial)前舉辦紀念國殤日活動，國會眾議員孟昭文、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、州長辦公室亞太裔事務主任范小江，以及多位亞裔團體代表參與當天活動表示支持。

黃敏儀上任後首次在法拉盛舉辦紀念國殤日活動，邀請多個亞裔組織參與，感謝軍人對國家...
黃敏儀上任後首次在法拉盛舉辦紀念國殤日活動，邀請多個亞裔組織參與，感謝軍人對國家的付出。(記者牟蘭/攝影)

92歲的韓裔退伍軍人金成虎在中國出生，13歲才返回南韓居住，21歲參與朝鮮戰爭，經歷六個月的炮火移居美國，後又代表美國參加越南戰爭，再次經歷殘酷的戰爭，一度目睹同伴在身邊犧牲的慘況；他當日參與紀念活動，期盼後人勿忘先輩的付出，社會更包容、有愛。

法拉盛27日舉辦國殤日紀念活動。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛27日舉辦國殤日紀念活動。(記者牟蘭／攝影)

黃敏儀表示，她上任後，首次在法拉盛舉辦國殤日活動，旨在讓更多新移民了解美國文化，紀念先輩為國家無私的付出；她說，國殤日不僅是長周末，更代表先輩奮鬥的美國精神，她希望更多亞裔青少年了解這段歷史，從中學習堅毅的品格。

與會民眾為先輩獻上白花。(記者牟蘭／攝影)
與會民眾為先輩獻上白花。(記者牟蘭／攝影)

孟昭文感謝軍人為國家做出的貢獻，她承諾將繼續為包括亞裔在內的退伍軍人，在國會爭取他們應有的權益；她此前曾推動「二戰華裔老兵國會金章法案」，肯定華裔老兵在美國戰場的付出，感謝他們為國家做出的貢獻。

多個華裔社區代表參加法拉盛舉辦的紀念國殤日活動。(記者牟蘭／攝影)
多個華裔社區代表參加法拉盛舉辦的紀念國殤日活動。(記者牟蘭／攝影)

亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇表示，她每年都會與家人參與國殤日紀念活動，尤其在兒子年幼時，也堅持帶他參與國殤日遊行，希望通過行動改善「華人不愛國」的刻板印象；她呼籲更多華人參與，用行動告訴外族裔，華人也屬於這片土地。

亞裔 華人 法拉盛

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