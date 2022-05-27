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紐約客談╱中國文化傳播的「聲量」如何拿捏？

紐約客談

5月是美國的亞太裔傳統月，隨著新冠疫情的逐漸消退，以華裔為主體的亞太裔各族群在曼哈頓舉行了盛大的遊行，展示亞太裔的文化，彰顯亞太裔的力量；紐約五大區的華人團體也各自舉辦了精彩紛呈的慶祝活動；但在參加了一些亞太裔傳統月的活動後，有觀眾想到了一個邊緣性的話題：弘揚中國文化時是否應該安裝一個音量控制器，效果或許會更好。

紐約華人社區的各種活動，舞獅幾乎成了不可或缺的一個組成部分；紐約的舞獅也確實精彩，在專業教練的調教下，各個舞獅隊的表演日臻成熟；但有些美國民眾覺得，樂隊中的「鈸」音量過大，有時甚至到了刺耳的程度，尤其是在室內環境下，就更加明顯了。

不是說鈸不是一件好樂器，而是想說，要發揮鈸作為樂器的作用，似乎還應該多下點功夫；如果光顧熱鬧，動靜大，把鈸敲得山嚮，那鈸就不是樂器，而有可能是擾民工具了。

參加亞太裔傳統月活動的，有不少其他族裔的人士，似乎從來沒有聽人抱怨過鈸，也許根本就不當回事，也有可能人家覺得應該尊重亞裔文化，不應該出言不遜，但作為華裔的一份子，還是要自省和探討一下，表達喜悅也許有更好的辦法。

以適度的音量傳播中國文化，應該更有效果，更有說服力，也讓人感覺更舒服，更能接受；畢竟，有理不在聲高，文化的精妙也不是靠大嗓門來呈現的；懷著對中國傳統文化的恭敬，扎扎實實把事情做好，這可能更能被其他族裔接受。

本以為鈸是一種中國樂器，但搜索一番發現，這是一種在魏晉時期從西域闖入中國的樂器；所以，拿鈸說事，不是為了抑東揚西，也不是為了抑西揚東，到底是東是西，讓耳朵說話吧。

華人 華裔 遊行

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