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國會第10選區參選人論壇 白思豪大談任內功績

記者和釗宇／紐約報導
涵蓋曼哈頓華埠的紐約州國會議員第10選區引起前市長白思豪、州眾議員牛毓琳等多人競爭，社區組織日前舉辦參選人論壇。（Stonewall Democratic Club of NYC提供）
涵蓋曼哈頓華埠的紐約州國會議員第10選區引起前市長白思豪、州眾議員牛毓琳等多人競爭，社區組織日前舉辦參選人論壇。（Stonewall Democratic Club of NYC提供）

涵蓋曼哈頓華埠的紐約州國會議員第10選區引起前市長白思豪(Bill de Blasio)、州眾議員牛毓琳等多人競爭，成為紐約州最受關注的國會議員選區；社區組織日前舉辦該選區參選人論壇，白思豪在論壇上自誇自己在市長任上的功績，牛毓琳則強調聯邦政府應加大投資紐約市政府樓。

論壇由曼哈頓西村LGBT組織Stonewall Democratic Club of NYC舉辦，白思豪、牛毓琳、威徹斯特郡國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)、市議員利華娜(Carlina Rivera)、社區人士金伊莉莎白(Elizabeth Kim)等已經提交競選材料的參選人出席，有意參選的前國會議員霍茲曼(Elizabeth Holtzman)也到場討論。

這是白思豪宣布參選後第一次公開露面，他在論壇上大談自己擔任市長時的功績，如建立全市免費四歲學前班項目、停止市警攔截檢查(stop-and-frisk)政策等；他表示，如果當選，他將把這些政策帶往華府，「我在選市長的時候很多人就這些政策無法實現，我也贏不了，但我們都實現了，我們也需要給國會帶來這些改變。」

白思豪也承認，他在任內沒能創建更多的可負擔住房，但在凍結租金方面有成就，「我們已經證明可以維持公平的租金水平、凍結租金或者維持很小的漲幅，這些都是對人們生活影響重大的政策。」

牛毓琳則表示，她在州眾議員任上一直推動給政府樓增加投資，而國會也應該推動聯邦住房和城市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)給市房屋局(NYCHA)增加投資，用來修繕政府樓以及新設更多的公共房屋。

她表示，聯邦住房和城市發展部已經停止向紐約市投資長達數十年，「這是非常荒唐而可怖的，我們必須確保聯邦政府對自己建設的公共房屋負起責任；同時，我們應該確保建設更多公共房屋，實際上這是我們所擁有的唯一的可負擔住房。」

白思豪 投資 租金

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