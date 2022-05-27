紐約市申辦2024年民主黨全代會 麥迪遜廣場花園主會場

市長亞當斯在范德堡一號大樓頂層觀景台宣布啟動申辦2024年民主黨全國代表大會。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)26日宣布，紐約將加入芝加哥、亞特蘭大和其他幾個城市的行列，申辦2024年民主黨 全國代表大會；按照紐約市 的申辦計畫，麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)將作為代表大會的主會場，賈維茨中心(Jacob K. Javits Center)將用來舉辦代表大會的其他活動。

「這是美國最多樣化的城市，它不僅反映了民主黨的面貌，也反映了整個國家的面貌」，亞當斯說，「對於民主黨全國委員會來說，沒有其他城市比紐約市更適合舉辦民主黨全國代表大會了。為此，我們今天很自豪地提請申辦2024年代表大會」。

前市長白思豪(Bill de Blasio)曾在2016年申請舉辦民主黨全國代表大會，但最終輸給了費城。

市政府官員說，主辦2024年大會可以為紐約市帶來超過1億元的消費收入和5萬多名遊客。

紐約市上一次舉辦總統提名代表大會是在2004年，當時是為共和黨舉辦全國代表大會；民主黨上一次在紐約市舉辦此類活動還要追溯到1992年。

國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，紐約市是美國民主黨人舉辦下一次全國代表大會最好的地方，將為我們保住白宮和國會的競選活動注入活力；紐約市擁有舉辦歷史性代表大會的各種能力、資源和數不清的便利設施；尤其值得關注的是，紐約一直是民主黨人成功啟動全國性競選運動的地方。

舒默表示，他將與亞當斯以及紐約的民間領袖和商業領袖攜手合作，共同促進紐約市展示一流的申辦活動。