霍楚初選民調領先 小朱利安尼意外領先李修頓
尋求連任的民主黨籍紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在最近四個月的競選活動中籌集了1010萬元，迄今募款總額已達3160萬元，手握1850萬元現金；而在26日公布的一項初選民調中，霍楚的支持率高達58%；而在共和黨方面，前紐約市長朱利安尼的兒子小朱利安尼(Andrew Giuliani)，支持率卻意外超過此前領先的李修頓(Lee Zeldin)。
這是無黨派組織Unite NY / John Zogby Strategies第四次進行月度民調，5月18日至22日針對全州1007名潛在選民進行線上調查；結果顯示，霍楚繼續保有高支持率58%，不支持的比例為38% ，她以兩位數遙遙領先共和黨對手，而且是支持率超過50%的唯一一人。
紐約州6月28日將舉行州長初選，這項民調發現共和黨初選候選人支持率令人意外，小朱利安尼領先國會眾議員李修頓且差距拉大，支持率各35% 、25%，前者領先十個百分點。
李修頓3月獲紐約州共和黨委員會(New York State Republican Committee)正式認可；其他參選人中，威郡郡長歐瑞祥(Rob Astorino)、富商威爾森(Harry Wilson) 支持率各17%、 12%，另有11% 受訪者未決定支持對象。
各族裔對小朱利安尼的支持度幾乎都超過李修頓，自稱極保守共和黨選民對小朱利安尼和李修頓支持率各41%、31%，紐約市選民對兩人支持率相距更大，各51%、13%。
李修頓和威爾森都在電視廣播中鋪天蓋地拼搏，選戰激烈認真；小朱利安尼最近在911紀念日之後與享有「美國市長」(America's Mayor)美譽的父親一起競選，並且是前總統川普(Donald Trump)的堅定盟友。
民主黨前副州長本傑明(Brian Benjamin)因涉嫌競選資金詐欺、賄賂等多項指控辭職，霍楚隨即提名國會眾議員戴加多(Antonio Delgado)接任副州長，並擔任她的競選夥伴。
針對霍楚選擇戴加多搭檔的影響性，民調結果發現，34% 受訪者表示認同，17% 認為此一選擇降低他們對霍楚的支持度，42%表示沒有影響，54%西語裔和53%非洲裔認可這樣的組合。
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