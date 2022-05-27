霍楚初選民調領先 小朱利安尼意外領先李修頓

州長霍楚的最新民調支持率高達58%，她在過去四個月內募款達1010萬元。(歐新社)

尋求連任的民主黨籍紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)在最近四個月的競選活動中籌集了1010萬元，迄今募款總額已達3160萬元，手握1850萬元現金；而在26日公布的一項初選民調 中，霍楚的支持率高達58%；而在共和黨 方面，前紐約市長朱利安尼的兒子小朱利安尼(Andrew Giuliani)，支持率卻意外超過此前領先的李修頓(Lee Zeldin)。

這是無黨派組織Unite NY / John Zogby Strategies第四次進行月度民調，5月18日至22日針對全州1007名潛在選民進行線上調查；結果顯示，霍楚繼續保有高支持率58%，不支持的比例為38% ，她以兩位數遙遙領先共和黨對手，而且是支持率超過50%的唯一一人。

紐約州6月28日將舉行州長初選，這項民調發現共和黨初選候選人支持率令人意外，小朱利安尼領先國會眾議員李修頓且差距拉大，支持率各35% 、25%，前者領先十個百分點。

李修頓3月獲紐約州共和黨委員會(New York State Republican Committee)正式認可；其他參選人中，威郡郡長歐瑞祥(Rob Astorino)、富商威爾森(Harry Wilson) 支持率各17%、 12%，另有11% 受訪者未決定支持對象。

共和黨紐約州長參選人小朱利安尼的支持率意外超過此前領先的李修頓。(路透)

各族裔對小朱利安尼的支持度幾乎都超過李修頓，自稱極保守共和黨選民對小朱利安尼和李修頓支持率各41%、31%，紐約市選民對兩人支持率相距更大，各51%、13%。

李修頓和威爾森都在電視廣播中鋪天蓋地拼搏，選戰激烈認真；小朱利安尼最近在911紀念日之後與享有「美國市長」(America's Mayor)美譽的父親一起競選，並且是前總統川普(Donald Trump)的堅定盟友。

民主黨前副州長本傑明(Brian Benjamin)因涉嫌競選資金詐欺、賄賂等多項指控辭職，霍楚隨即提名國會眾議員戴加多(Antonio Delgado)接任副州長，並擔任她的競選夥伴。

針對霍楚選擇戴加多搭檔的影響性，民調結果發現，34% 受訪者表示認同，17% 認為此一選擇降低他們對霍楚的支持度，42%表示沒有影響，54%西語裔和53%非洲裔認可這樣的組合。