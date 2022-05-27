華埠地鐵槍手 勒令乘客收手機

華埠地鐵槍擊案兇嫌阿布杜拉過堂，被揭案發時曾勒令乘客「把手機都給我收起來」。(路透)

48歲男子安立奎(Daniel Enriquez)日前在曼哈頓 華埠Q線地鐵上遭無端槍擊身亡，25歲的嫌犯阿布杜拉(Andrew Abdullah)投案被捕，於25日在曼哈頓刑事法院過堂，被控二級謀殺罪，法官裁定不得保釋； 根據當庭披露的細節，他在槍殺安立奎後曾勒令車廂內其他乘客「都給我把手機 都收起來！」並成功「換裝」，躲過了警方的追捕。

助理檢察官布魯伯格(Nicole Blumberg)當庭提供了案發時的一些新細節，根據目擊者描述，列車在駛過曼哈頓大橋進入堅尼路車站前，阿布杜拉就不斷在車廂中來回踱步、喃喃自語；然後他「毫無預兆的」掏出手槍，朝安立奎的胸部開了一槍；布魯伯格稱阿布杜拉的罪行是「蓄意、無端」的謀殺。

布魯伯格也描述了案發時車廂中其他乘客的恐懼，「他們擔心自己會成為下一個目標」，她說，「聽到槍聲後，其他乘客都跑到車廂兩側躲了起來，為自己也為其他人的生命祈禱，希望自己不會成為被告的下一個射擊目標。」

阿布杜拉在槍殺了安立奎後，又勒令其他乘客「把手機收起來」，之後在堅尼路站下了車；而當所有人試圖搶救受害者時，阿布杜拉則「非常巧妙的喬裝打扮」，躲過了警察的搜捕。

「他扔掉了自己的九毫米口徑手槍和一直穿著的深色運動衫。」布魯伯格說，離開車站後，阿布杜拉在附近的一家商店買了一頂帽子和一個背包，然後沿「之字形」路線避開了下城警方的追捕。

警方稱，阿布杜拉將作案手槍給了附近一名遊民 ，後來這名遊民又轉手將槍給了另一名遊民，以換取毒品。

受審時，阿布杜拉戴著白色口罩，身穿灰色運動衫和藍色褲子，泰然自若地立於庭上，一言未發；並一度轉過身來向旁聽席致意。

代表他的紐約法律援助處(Legal Aid Society)律師布魯恩(Kristin Bruan)，要求法官斯維特基(Jonathan Svetkey)確保她的當事人得到「醫療和精神救治」，法官同意了這一請求。但法官下令將阿布杜拉還押候審，不得保釋；若罪名成立，他將面臨25年至終身監禁。