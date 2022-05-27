布碌崙中餐館槍擊案 非裔男亡

一名男子日前在布碌崙中餐館外遭人槍擊，送醫後死亡。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)靠近班森賀華社的Gravesend日前發生一起槍擊案，一名男子在當地一家中餐館 外遭人開槍受傷，跑到餐館內求救，但送醫後不治；中餐館老闆娘邹女士26日表示，死者居住在對面政府樓，是她店裡的常客，相信是陷入幫派紛爭而被尋仇。

25日下午4時左右，在Stillwell大道2305號的「New Food First Cook」中餐館外，22歲的迪斯(Rasard Deas)因胸口中槍，送往康尼島醫院(Coney Island Hospital)後身亡；警方表示，至少一名嫌犯乘坐一輛紅色轎車逃離現場，目前還未鎖定其身分，案件正在調查中。

邹女士說，案發時迪斯在餐館外與兩個人聊天，突然其中一人朝他開槍，他中彈後轉身跑進店內求助，鮮血直流倒在地上；邹女士立即上前營救，並請求其他路人幫忙，但其他人都嚇壞了拔腿就跑，後來在一名非裔 男子幫助下，她得以與911接線員溝通。

當時的狀況非常混亂，儘管911接線員已接收到正確的地址，但仍向邹女士問個不停；邹女士一心急著要對方趕緊派救護車過來，還被接線員嫌聲音過於大聲，「這是人命關天的事，我當然很著急啊。」

案發約15分鐘左右，警車和救護車相繼抵達現場，迪斯隨後被送到醫院搶救，但還是傳出了離世的消息；邹女士為此感到非常惋惜，她認為當時躺在地上的迪斯仍有呼吸，可能急救人員未能及時抵達，拖延了搶救的黃金時間。

她說，迪斯居住在與案發現場附近的政府樓Marlboro Houses，是店裡的常客，她也算是從小看他長大；他的性格安靜、長相端正，知情者透露，他疑似是涉及幫派鬥爭而被滅口。

邹女士表示，她與丈夫經營中餐館十多年，當地治安向來不好，但隨著很多非裔家庭搬出、華人湧入，整棟樓估計已有60%的華裔人口；如此一來，這些年治安其實稍有好轉，但沒想到現在又發生奪命槍案，讓人感到擔憂。

26日餐館外有不少非裔男女，邹女士說他們是死者的親屬，包括母親還有爺爺等人，在地上擺放蠟燭哀悼；他們得知案發當日是她報的警，特意前來致謝，還點了外賣感謝，看到他們失去摯愛，她也感到十分傷感。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。