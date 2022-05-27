小頸華女中槍亡 家人盼查明真相

陳阿曼達的家屬向亞總會會長陳善莊求助。(記者顏潔恩/攝影)

皇后區小頸(Little Neck)一名華裔女子日前在男友家中腹部中彈，傷重而亡，警方初步調查顯示現場無打鬥痕跡，初步判斷為自殺，男友則因非法持槍被控罪；該名華女 的親屬26日求助布碌崙(布魯克林)亞裔社團聯會總會，指出案發前死者已決心搬出男友家，很開心能重獲自由，且疼惜一對雙胞胎兒子，絕無自殺動機，希望執法部門能查明真相。

24日下午1時12分，位於小頸41大道233-32號的一棟民宅突發槍響，警方抵達後發現39歲的陳阿曼達(Amanda Chen)腹部中彈，送往醫院搶救後宣告不治；初步調查顯示，現場沒有打鬥或犯罪跡象，但一把手槍由死者的男友以非法途徑獲得，因而控以一項非法持有武器罪名。

死者的二妹、弟弟、弟媳、阿姨以及姨丈26日訪問亞總會，對目前調查結果指向死者是自殺而感到不滿，要求執法部門精準調查，務必還原案情真相。

家屬表示，陳阿曼達為福州連江人，2004年隨前夫來美，但因前夫不喜歡美國生活而返家鄉，她便獨自帶大目前已十歲的一對雙胞胎兒子，之前在美甲店上班。

陳阿曼達與48歲、綽號為「阿胖」的男友通過朋友介紹相識，對方也是福州移民，在交往的一、兩年當中，兩人感情不順遂，屢次分分合合，陳家也曾遭到該男友的騷擾；今年2月陳阿曼達提出分手時，男友雇人將陳家的兩輛車的窗戶給砸破，並撂下狠話說「這只是一個開始」，若挽回不了感情，還會繼續找陳家麻煩。

不僅如此，「阿胖」脾氣陰晴不定，曾微信 轉發一篇夫婦遭人入室謀殺的新聞給死者，此舉在家人看來帶有威脅意味；他也曾自殘割手指、把槍指自己的頭，拍照發給陳阿曼達，希望能博取同情及復合；一次兩人到賭場賭博，他因輸錢遷怒，將她的手機砸得粉碎，種種跡象都表明此人行為極端、甚至有暴力傾向。

雖然陳阿曼達身上從未出現肉眼可見的傷痕，但家人認為她受到嚴重的精神折磨，長期情緒壓抑，怕連累家人，也很少提及感情事，曾經一次情緒爆發，在凌晨撥電向阿姨哭訴「我很累，一直被對方施壓」，人還愈發消瘦；死者的弟弟妹妹說，大姐人很好，因害怕他們的正常生活會被男友打擾，所以帶著遷就的心態三番四次回到他身邊，「沒想到這次去了就回不來了。」

陳阿曼達於案發前兩日決心徹底與「阿胖」分手，並從他的家搬回陳家，當時她鬆了一口氣，向周遭的人說「我自由了」；案發前還跟弟妹約好，當日要一起到超市買菜，接著下午要接孩子放學，但因前男友一直催促她還鞋子和衣服，會先去他的家一下子就回來。

然而到前男友家才半小時，陳弟便接到「阿胖」的電話，緊張且顫抖的語氣說她朝自己的腹部開槍自殺；當陳妹及弟妹趕到現場時，警方已封鎖房屋，陳阿曼達也被急救車送走。

儘管警方的證據未指出是前男友下手，但親屬懷疑他有預謀，否則在短短半小時內怎會出人命，且這把槍為何會出現在死者面前、手槍內為何會有子彈，疑點重重，需執法人員實事求是、查明真相；警察 也到家中看過，她沒有留下遺言，且一對兒子是她的「命根子」，毫無理由會丟下他們不管。

家人表示，陳阿曼達在中國的雙親已得知女兒離世的消息，母親一瞬間血壓飆升，需要靠藥物維持病情；希望能得到亞總會的幫助，儘早申請兩老來美，協助照顧喪母的雙胞胎孫子。

擔心死者的兒子們接受不了事實，陳家目前選擇隱瞞，但遲早也必須向他們坦承；兩人淪為孤兒，未來還有很長的路要走，懇請愛心人士能捐贈善款，助他們承擔生活及教育費用，可寄送支票到地址195-07 42nd Ave Flushing, NY, 11358，收款人為Jie Chen。