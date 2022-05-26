歡慶亞太月 布碌崙檢察官蔣莎樂表彰3亞裔

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(左二)慶祝亞太裔傳統月，頒獎給三名亞裔。(蔣莎樂辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室每年都會慶祝亞太裔傳統月，今年恢復現場活動，日前在布碌崙律師協會(Brooklyn Bar Association)位於布碌崙下城的會所舉行，吸引各族裔參與；當日包括華裔 在內的三名亞裔 受到表彰。

為慶祝亞裔文化，24日晚有不少亞裔個人或團體受邀演出，其中華裔青年歌唱家胡雪薇(Vivi Hu)演唱「夜來香」；當日受表彰者包括：華裔年輕藝術家侯一鳴(Oscar yi Hou)、紐約東區聯邦法院首名韓裔法官James Cho，還有布碌崙日本村(Japan Village)日裔首席運營官Erina Yoshida。

24歲的侯一鳴出生於英國利物浦，去年以優越的成績從哥倫比亞大學視覺藝術系畢業，此後在紐約市和美國多地舉辦藝術展覽；年紀輕輕的他，自18歲起便活躍於藝術界，榮獲各種大大小小的獎項，還受邀到許多地方擔任演講嘉賓。

「如今亞裔受到仇視，舉行這樣的慶祝活動非常重要」，侯一鳴表示，他為自己的亞裔身分感到光榮，現在也是時候讓眾人看見亞裔的光芒。

蔣莎樂向現場來賓傳達祝福，並回顧遍布全美的亞裔美國人的傑出成就，包括前NBA華裔球星林書豪等人，同時強調其辦公室對多元族裔、文化的尊重；辦公室在雇用員工時也會確保族裔多元性，以便能利用相對的文化背景來服務各社區民眾。

自新冠疫情爆發以來，針對亞裔的仇恨犯罪激增，作為檢察官，蔣莎樂表示要通過法律懲戒嫌犯、降低布碌崙的犯罪率；他也感謝辦公室職員一直以來的辛勤工作，還向法官、執法人員等涉及刑事司法領域的所有合作機構致謝。

據悉，碌崙檢察官辦公室有全市最多的亞裔助理檢察官，包括凶殺案部門副局長謝洲源(Chow Yun Xie)在內一共有14人。