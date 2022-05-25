憂華埠淪殺戮之城 華裔長者反建遊民所

近百名示威者要求市長亞當斯立即取消華埠遊民所和監獄建案規畫。(記者張心/攝影)

近百名紐約華埠 老人24日參與反建遊民 所抗議集會，拒絕為前任市長白思豪(Bill de Blasio)參選華埠選區國會議員投票，要求現任市長亞當斯(Eric Adams)立即取消華埠遊民所和監獄 建案，恢復社區安全和治安穩定，不要再使華埠居民成為城市犯罪惡化的犧牲品。

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一直堅持為監獄抗爭活動提供法律援助的律師古奇(Edward Cuccia)主持集會，表示作為在小義大利(Little Italy)和華埠長大的居民，十分痛惜長大的家園一步步變樣，「兩天前就在我們這裡的地鐵站，無辜的人又喪命了，我們無法再忍耐下去了，華埠不能變成『殺戮之城』。」

民主黨地區領袖于金山發言表示，明明應該擔當「守護神」的曼哈頓第三社區委員會卻出賣了華埠，前市長白思豪把監獄帶了進來，又要把遊民所塞進來，「他還想代表我們擔任國會議員？我們絕不允許！」

年初慘遭遊民尾隨被殺害的韓裔女子李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)的華裔房東Brian Chin也現身，高舉「亞當斯市長請救救唐人街」的標語牌，呼籲市府不要再讓更多女性經歷李尤娜的慘劇，「她的音容笑貌還是時常在我腦海中浮現，所以我不想再保持沉默了。」

近百位華埠老人高舉「停止歧視唐人街」、「仇恨亞裔罪案狂飆361%」、「長者安全很重要」等標語牌吶喊示威，他們表示要向第三社委會抗議，並爭取向第三社委會發出2000封郵件，要求透明地給出最新的華埠遊民所建案規畫，積極努力地讓當權者聽到華埠的反對聲。