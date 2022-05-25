麥地臣街遊民所叫停 第三社委會投票表沮喪

曼哈頓第三社區委員會於24日晚舉行全體會議並就遊民 所建安投票 ，最終以壓倒性的票數通過修正案，對麥地臣街47號遊民所項目的撤除表示「憂心」，要求市遊民局未來應繼續將第三社委會社區列為選址考慮，決議案的投票則延到下次的日程。

由於日前市府宣布將不繼續推進位於麥地臣街(Madison St.)47號的遊民所，當晚會議上，社委會認為在社區內沒有足夠的遊民服務機構而提出決議，聲明對該遊民所項目不再推進感到「沮喪」。

由於當晚會議重提麥地臣47號遊民所，讓社區居民擔心該遊民所將「捲土重來」，早早就組織居民參加社委會，藉由出席表達社區擔憂，不過會議開始沒多久，社委會就將線上會議的聊天室關閉，禁止與會者發言，據社區表示，當晚也有四人報名針對遊民所議題發言，但最後僅有代表華埠 與小義大利社區反對遊民所的律師古奇(Edward Cuccia)被允許發言。

古奇表示，社區在線上連署反對遊民所，已寄出2000多封連署信；他說，社區反對任何遊民所決議案，並要求遊民所的「公平份額」(fair share)，但第三社委會重提遊民所，忽略社區反對聲浪，「社區的聲音需要被聽到」。

第三社委會的決議案內容提到，市社會服務局(Department of Social Services)與該社委會聯絡，在麥地臣街47號與東百老匯(East Broadway)91號的公平份額報告中，第三社委會將需要「更多」遊民收容所，但如今由於麥地臣街47號項目不再推進，在華埠社區的遊民將無法獲得政府服務，對此第三社委會希望聲明，對麥地臣街47號項目的撤走感到「沮喪」。