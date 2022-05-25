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亞當斯：地鐵仍是主要通勤工具 增加警力保障安全

記者顏潔恩／紐約報導
亞當斯從布魯克林搭乘地鐵至曼哈頓。(市長辦公室提供)
亞當斯從布魯克林搭乘地鐵至曼哈頓。(市長辦公室提供)

繼布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵槍擊案後，48歲西語裔市民安立奎(Daniel Enriquez)日前搭乘地鐵被槍殺，紐約地鐵安全問題再次引發關注，市長亞當斯(Eric Adams)24日在記者會中表示，歸根究底還是要改善整座城市的安全；但他仍強調，不管某些群體如何否定警察的存在，他仍會忽略這些聲音，在地鐵站部署更多的警力。

活動中媒體發問，尤其亞裔市民近年來成為仇恨犯罪的受害者，市府是否該壓制Uber、Lyft等網約車價格，以提供民眾更多的出行選擇；22日安立奎正是為了避免Uber高峰時段漲價而改乘地鐵，結果遭遇飛來橫禍，被人無端槍殺。

對此亞當斯回應，地鐵還是連結各區的主要運輸工具，不是所有人都負擔得起網約車，「不管使用哪種交通工具，都應該是安全的。」他說，仇恨犯罪不只在捷運系統內發生，在大街上也隨處可遇，單保障捷運安全不是根治問題的方法，而是要促進整座城市的安全。

作為市長，亞當斯表示，他的任務便是連接紐約市警與其他市府機構，在這問題上作努力；至於那些一直以來都否定警察存在的聲音，亞當斯表示會繼續忽略、持續加強警力的部署。

另一方面，市警交通安全總監威爾科克斯(Jason Wilcox)表示，市警已重啟「地鐵巡邏小組」(Train Patrol Force)，在傍晚和夜間犯罪率較高的地鐵站部署更多警力；巡邏小組不是一個新的概念，早在90年代便建立，亞當斯本人就曾在巡邏小組服務過直到1995年與紐約市警部門合併才解散。

研究顯示，54%的捷運犯罪在車廂內發生，而當中的40%在夜間發生，而今年截至4月，比起去年同期捷運犯罪率上升64.4%，令人堪憂，「我們因而迫切想讓巡邏小組重返社區」；據悉，2500名市警將組成「地鐵巡邏小組」，分布在全市龐大的地鐵網路中。

市長亞當斯從布魯克林搭乘地鐵至曼哈頓。(市長辦公室提供)
市長亞當斯從布魯克林搭乘地鐵至曼哈頓。(市長辦公室提供)

地鐵站 亞當斯 捷運

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